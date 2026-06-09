Нашли более 100 артефактов: немецкие археологи раскопали элитное кельтское захоронение (фото)

В Германии археологи обнаружили кельтское захоронение железного века вблизи города Бад-Камберг в Гессене. Эта находка уже считается одной из важнейших археологических находок, когда-либо сделанных в регионе Таунус.

Захоронение, датируемое первой половиной V века до н. э., является редким свидетельством жизни высокопоставленного лица кельтского происхождения и общества, которое процветало в Центральной Европе более 2500 лет назад, пишет Arkeonews.

Захоронение обнаружили во время археологических работ, связанных со строительством солнечной электростанции вблизи автомагистрали А3. Районный археолог Кай Мюкенбергер заказал геомагнитное исследование, которое выявило необычные линии и круговые очертания под землей. Этот рисунок очень напоминал элитные кельтские погребальные памятники.

Раскопки вскоре подтвердили важность этой находки. Первая подсказка появилась, когда рабочие обнаружили металлические фрагменты, в частности обломки железного наконечника копья. Хотя деревянная погребальная камера и любые человеческие останки уже давно исчезли, сохранилась впечатляющая коллекция погребальных даров.

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Что нашли археологи

Среди самых значительных находок были три кольца из чистого золота, которые, как считается, покойный носил во время похорон. Одно, вероятно, было надето на шею, другое на руку, а третье на палец. Несмотря на то, что украшения провели под землей более двух тысячелетий, они сохранились в прекрасном состоянии. В ранний железный век золотые предметы были символами богатства, статуса и власти.

В могиле также обнаружили остатки двухколесной телеги — одна из важнейших частей находки. Археологи обнаружили железные крепления с деревянными колесами, высота которых, вероятно, достигала 1,2 метра. Доказательства свидетельствуют, что тележка была размещена внутри погребальной камеры как часть погребального ритуала. Декоративные металлические крепления указывают на то, что это было впечатляющее транспортное средство, вероятно связанное с лицом высокого социального статуса.

Среди самых значительных находок были три кольца из чистого золота, которые, как считается, покойный носил во время похорон Фото: Thomas Kurella

Погребения с кельтскими тележками редки в Гессене, что делает образец из Бад-Камберга особенно ценным. Сочетание сохранившихся предметов предоставляет исследователям исключительную возможность изучить элитные погребальные обычаи того периода.

Еще одним важным открытием стала этрусская бронзовая кружка, идентифицированная с помощью рентгеновской визуализации. Импортированные средиземноморские предметы, найденные в кельтских могилах, часто рассматриваются как свидетельство дальней торговли и дипломатических связей. Наличие этого артефакта свидетельствует о том, что лицо, похороненное в Бад-Камберге, принадлежало к сообществу, связанному с сетями, которые простирались далеко за пределы региона Таунус.

Это согласуется с тем, что археологи знают об элитных кельтских группах в других частях Центральной Европы. В раннем железном веке влиятельные сообщества обменивались роскошными товарами, металлической посудой и церемониальными принадлежностями с культурами Средиземноморья. Такие предметы стали символами престижа среди кельтских вождей.

Такие захоронения принадлежали представителям высшей знати и отличались огромными курганами, дорогими украшениями из золота, бронзы и янтаря, а также импортными предметами из Греции и Этрурии Фото: Jersey Heritage

Сейчас из захоронения изъято почти 100 артефактов. Поскольку многие из них являются хрупкими, специалисты изъяли их в блоках грунта и доставили в лаборатории в Висбадене. Там реставраторы используют рентгеновскую технологию и другие методы визуализации для исследования предметов, прежде чем осторожно удалить окружающий грунт.

Среди более мелких находок — бронзовые бусины, вероятно стеклянные или янтарные украшения, пряжки для ремней, небольшой нож в форме серпа и обломки керамики. Личность умершего остается неизвестной. Подобные могилы, содержащие повозки и оружие, часто связывают с мужчинами, и наконечник копья может подтверждать это предположение. Однако археологи остаются осторожными, поскольку человеческих останков не сохранилось. В кельтском мире также известны богатые захоронения женщин.

Что известно об элитных кельтских захоронениях

Элитные кельтские захоронения, которые археологи часто называют "княжескими могилами", появились в Центральной Европе в период Гальштатской и Латенской культур (VIII-I вв. до н. э.). Такие захоронения принадлежали представителям высшей знати и отличались огромными курганами, дорогими украшениями из золота, бронзы и янтаря, а также импортными предметами из Греции и Этрурии. В некоторых могилах были найдены четырехколесные повозки или боевые колесницы, что свидетельствует о высоком статусе умершего. Археологи считают, что эти люди контролировали важные торговые пути и накапливали значительные богатства благодаря торговле солью, металлами и предметами роскоши.

Археологи считают, что эти люди контролировали важные торговые пути и накапливали значительные богатства благодаря торговле солью, металлами и предметами роскоши Фото: Wikimedia Commons

Особенно интересно то, что многие такие захоронения содержали наборы для пиров и употребления вина — большие бронзовые котлы, чаши и кувшины средиземноморского происхождения. Это свидетельствует о тесных контактах кельтской элиты с цивилизациями Средиземноморья.

Новейшие генетические исследования также показали, что власть среди раннекельтской знати могла передаваться внутри влиятельных семей в течение нескольких поколений, а отдельные "князья" были биологически родственны даже на расстоянии более 100 километров. Некоторые захоронения настолько монументальны, что исследователи предполагают: похороненных там лиц могли почитать не только как правителей, но и как сакральных фигур или предков-героев.

Эта находка особенно важна, поскольку она может быть первым известным захоронением кельтской элиты такого ранга в Таунусе. Для исследователей эта могила дает редкую возможность заглянуть в жизнь, связи и традиции некоторых из самых влиятельных людей древней Европы.

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