Найдена лаборатория алхимика: археологи обнаружили неординарный артефакт в немецком замке (фото)

В ходе исследований средневекового замка в Германии археологи обнаружили редкий предмет, дающий представление о научных практиках многовековой давности. Ученые нашли дистилляционную колбу, которую использовали в алхимических экспериментах.

Артефакт обнаружили во время археологических работ, связанных с современными строительными проектами на территории замка Гнандштайн. Хотя замок уже подвергся значительной реставрации, исследователи часто находят следы повседневной жизни позднего Средневековья и раннего Нового времени, пишет Heritage Daily.

Недавние раскопки охватили примерно 225 квадратных метров вблизи части замка, которая уже не сохранилась. Несмотря на повреждения, вызванные предыдущим строительством, археологи обнаружили выложенную кирпичом поверхность площадью около 30 квадратных метров. Исследователи считают, что это часть пола, датированная раннемодерным периодом. Археологи также обнаружили частично покрытые зеленой глазурью напольные плитки, которые связывают с началом XVI века.

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Археологи обнаружили выложенную кирпичом поверхность площадью около 30 квадратных метров Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Наиболее значимым артефактом, найденным на месте раскопок, стал керамический дистилляционный сосуд, датируемый XV или XVI веком. Археологи идентифицировали артефакт как колбу, использовавшуюся в алхимических или химических экспериментах.

Посуда имела высокое горлышко и три опорные ножки, снаружи покрыта зеленой глазурью, а внутри — желтой. Его конструкция соответствовала оборудованию, которое обычно использовалось для нагревания и разделения веществ.

Наиболее значимым артефактом, найденным на месте раскопок, стал керамический дистилляционный сосуд, датируемый XV или XVI веком Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Исследователи объяснили, что колба сначала работала вместе с куполообразной верхней частью, размещенной над горловиной. При нагревании пары поднимались через аппарат, охлаждались, а затем конденсировались в жидкую форму. Этот процесс позволял собирать ценные вещества отдельно от других материалов.

Алхимию часто упоминают из-за попыток превратить обычные металлы в золото, но ее сторонники внесли вклад в несколько областей, которые впоследствии стали частью современной науки. Средневековые и раннемодерные алхимики экспериментировали с химическими реакциями, металлургией, медициной и методами получения полезных соединений.

Дистилляция была одной из их важнейших техник. Ее использовали для получения минеральных кислот, таких как серная и азотная кислоты, приготовления травяных экстрактов и изготовления лечебных настоек.

Интересной деталью является то, что керамические и стеклянные сосуды часто считались лучше металлических. В то время многие практики верили, что металлические сосуды могут влиять на чистоту обрабатываемых материалов. Как результат, специально изготовленное керамическое оборудование стало важной частью лабораторий и мастерских по всей Европе.

Археологи идентифицировали артефакт как колбу, использовавшуюся в алхимических или химических экспериментах Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Хотя недавно обнаруженная колба была чрезвычайно хорошо сохранена, ученые не смогли идентифицировать точные вещества, которые когда-то обрабатывались в ней. После столетий пребывания под землей не осталось никаких обнаруженных химических остатков.

Однако этот артефакт предоставляет ценные доказательства того, что в стенах замка Гнандштайн, вероятно, проводились экспериментальные и научные исследования. Находки такого рода являются относительно редкими, что делает это открытие особенно важным для понимания того, как развивались знания и практическая химия в позднем средневековье и в начале нового времени.

Это открытие освещает сторону истории, которая часто остается без внимания. Замки были не только военными и жилыми центрами, но и могли служить местами, где люди экспериментировали с материалами, лекарствами и методами производства. Такие артефакты, как этот дистилляционный сосуд, помогают исследователям составить более четкое представление о том, как развивались научные знания задолго до появления современных лабораторий.

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