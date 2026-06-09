Секреты под ногами: археологи рассказали о самых интересных находках под улицами Парижа (фото)

В Париже археологи обнаружили впечатляющую коллекцию артефактов, проливающих свет на доисторическое, римское, средневековое и современное прошлое города. О находках объявили накануне Европейских дней археологии, которые пройдут с 12 по 14 июня.

Артефакты нашли в ходе ряда профилактических раскопок, проведенных в столице Франции. В совокупности эти открытия продемонстрировали, как века человеческой деятельности оставили свои следы под одним из самых известных городов Европы, пишет Heritage Daily.

Одной из самых интересных находок стал полированный каменный топор, обнаруженный на улице Кужа, 16, в 5-м округе Парижа во время раскопок осенью 2025 года. Топор датируется поздним доисторическим периодом, но был найден среди галло-римских останков, что является неожиданным контекстом для такого предмета. Археологи предположили, что на момент захоронения он, возможно, не использовался как инструмент. Зато артефакт, возможно, хранили как символический предмет.

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Исследователи считают, что топор могли рассматривать как "камень грома". В римских верованиях доисторические каменные топоры иногда считали упавшими с неба после ударов молнии от Юпитера, главного бога римского пантеона. Этим предметам часто приписывали защитные или сверхъестественные свойства, и их могли размещать вблизи домов, религиозных мест или других важных локаций для защиты от несчастий или пожаров.

Одной из самых интересных находок стал полированный каменный топор, обнаруженный во время раскопок осенью 2025 года Фото: DHAAP

Дополнительные артефакты нашли в центре Парижа, где археологи обнаружили средневековую подкову и украшенную деталь сбруи. Лошади играли центральную роль в транспорте, охоте, войне, торжественных мероприятиях и демонстрации статуса среди знати и королевской семьи. Украшенная деталь сбруи также свидетельствует о том, что внешний вид и престиж были важными аспектами владения лошадью в этот период.

Еще один необычный предмет появился из вод Сены. В июне 2025 года речная полиция извлекла металлический шар, который сначала вызвал беспокойство, поскольку напоминал возможное неразорвавшееся военное устройство.

После того как эксперты установили, что находка не представляет опасности, археологи идентифицировали ее как кофеобжариватель XIX века, который использовался для обжаривания зеленых кофейных зерен.

Раскопки в Институте Кюри обнаружили остатки здания, датируемого I веком н. э. Это сооружение стало свидетельством культурного смешения в период после завоевания Галлии Юлием Цезарем. Хотя здание сочетало традиционные галльские методы строительства, в частности стены из необработанного грунта, оно также содержало римские элементы, такие как бетонный пол, кирпичный водосточный желоб и каменные лестницы. Археологи до сих пор исследуют это место, чтобы определить, служило ли здание жильем, мастерской или коммерческим сооружением.

В июне 2025 года речная полиция извлекла металлический шар, который сначала вызвал беспокойство, поскольку напоминал возможное неразорвавшееся военное устройство Фото: Ludivine Boizard

Еще одни свидетельства средневековой истории Парижа обнаружили во Дворце Сите. Археологи нашли сотни терракотовых плиток для мощения, датируемых XIV веком. Многие из глазурованных плиток имели декоративные узоры, в частности геометрические орнаменты, цветы, животных и геральдические символы. Эти плитки когда-то украшали один из важнейших королевских комплексов средневековой Франции и дают представление о художественных стилях и мастерстве того времени.

Что такое Европейские дни археологии

Европейские дни археологии — это ежегодная международная инициатива, которая проходит в странах Совета Европы и призвана популяризировать археологию среди широкой аудитории. Мероприятие координируется французским Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP) под эгидой Министерства культуры Франции. Во время этих дней археологические памятники, музеи, научные лаборатории и даже действующие раскопки открывают свои двери для посетителей, позволяя увидеть, как работают археологи и как происходит путь находок "от раскопа до музея".

Французские Национальные дни археологии проводятся с 2010 года Фото: paris.fr

Хотя французские Национальные дни археологии проводятся с 2010 года, европейский масштаб проект приобрел только в 2019 году, когда к нему присоединились 17 стран. С тех пор событие стремительно росло: в 2024 году было организовано рекордные 2025 мероприятий в 30 странах Европы.

Во время Европейских дней археологии можно не только увидеть редкие артефакты, но и принять участие в мастер-классах, посетить закрытые для широкой общественности раскопки, пообщаться с исследователями и даже попробовать себя в роли археолога. По данным организаторов, около 90% европейцев считают археологию полезной для общества, что демонстрирует высокий интерес к изучению прошлого.

Эти открытия демонстрируют чрезвычайную глубину археологического наследия Парижа. От доисторических верований и римских культурных влияний до средневековой королевской жизни и торговли XIX века — каждая находка добавляет еще одну частичку к истории города.

По мере продолжения раскопок археологи, вероятно, откроют еще больше свидетельств о людях, которые жили, работали и путешествовали по Парижу на протяжении тысячелетий. Такие исследования помогают сохранить прошлое и позволяют понять, как исторические общества сформировали мир, существующий сегодня.

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