В Израиле обнаружили древние скульптуры: они были захоронены под винодельческим комплексом (фото)

В ходе раскопок недалеко от города Биньямина на севере Израиля археологи обнаружили две чрезвычайно хорошо сохранившиеся римские мраморные статуи, возраст которых составляет около 1 700 лет. Эти скульптуры были найдены захороненными внутри чана для хранения вина, примыкающего к древнему винопрессу.

Статуи были обнаружены в ходе раскопок, проведённых Управлением древностей Израиля (IAA) перед началом масштабного строительства железной дороги. На одной из скульптур имеется греческая надпись с именем "Ликург", и именно эта деталь стала главным объектом текущих исследований, пишет Heritage Daily.

"Статуи относятся к римскому периоду, но их не обнаружили на первоначальном месте", — отметили археологи. "Их аккуратно уложили лицом вниз внутри ямы для сбора вина после того, как виноградный пресс вышел из употребления. Пока мы не знаем, почему их там спрятали, хотя вполне возможно, что их намеренно укрыли для защиты".

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Статуи были обнаружены в ходе раскопок, проведенных Управлением по делам древностей Израиля (IAA) перед началом масштабного строительства железной дороги Фото: Шатиль Иммануэлов, Элиран Орен

Скульптуры относятся к типу, известному как "протомы", которые изображают только верхнюю часть человеческого тела. Такие находки в этом регионе чрезвычайно редки. Археолог Михаэль Соротскин вспомнил момент их обнаружения.

"Во время раскопок рабочие заметили что-то, торчащее из земли, и позвали меня", — рассказал он. "Сразу возникло ощущение, что мы нашли что-то необычное. По мере продвижения раскопок стало ясно, что это не керамика, а мрамор. Постепенно появились две статуи. Это был незабываемый момент".

Исследователи полагают, что скульптуры когда-то, возможно, украшали роскошную виллу, принадлежавшую состоятельному жителю Кесарии. Ранее в ходе раскопок в этом районе были обнаружены остатки римской бани, что свидетельствует о том, что это место, вероятно, было частью богатой загородной усадьбы, связанной с древним городом.

Исследователи полагают, что эти скульптуры когда-то, возможно, украшали роскошную виллу, принадлежавшую состоятельному жителю Кесарии Фото: Шатиль Иммануэлов, Элиран Орен

По словам доктора Питера Гендельмана, эти статуи относятся к числу немногих подобных портретных скульптур, найденных в регионе Кесарии. "Последняя подобная находка в Кесарии была сделана в 1990-х годах", — пояснил учёный. "На одной из недавно обнаруженных скульптур сохранилась греческая надпись с именем Ликург. Это имя носили две выдающиеся исторические личности: Ликург, легендарный законодатель Спарты, и Ликург Афинский, выдающийся государственный деятель и оратор IV века до н. э. Пока рано определять, кто именно изображен на скульптуре".

Портретные скульптуры известных греческих деятелей были распространены по всей Римской империи. Они появлялись в общественных зданиях, банях и домах элиты, отражая образование, культурные интересы и социальный статус их владельцев. Недавно обнаруженные статуи являются ещё одним примером того, как римские общины перенимали и чтили греческие традиции.

В настоящее время артефакты проходят очистку, консервацию и детальное исследование в лабораториях Управления по делам древностей Израиля. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение позволит узнать больше о изображенных лицах и поможет установить первоначальное местонахождение статуй.

Скульптуры впервые будут представлены публике на археологической конференции, которая состоится в музее "Моза — Эрец Исраэль" в Тель-Авиве, после чего будут выставлены на всеобщее обозрение до конца лета. Официальные лица назвали эту находку одной из важнейших археологических находок в регионе за последние годы.

В настоящее время артефакты проходят очистку, консервацию и детальное исследование в лабораториях Управления по делам древностей Израиля Фото: Шатиль Иммануэлов, Элиран Орен

"Это уникальная находка, которая случается раз в жизни", — отметили руководители раскопок Элиран Орен и Ависаг Рейс. "Самые значимые находки часто появляются тогда, когда их меньше всего ожидаешь — и в данном случае они были обнаружены в последний день раскопок".

Эта находка даёт ценное представление о жизни римлян в древнем Израиле и демонстрирует, как археологические находки могут раскрывать неожиданные страницы истории. По мере продолжения работы исследователей эти статуи могут дать важные подсказки о культурных связях, социальном статусе и художественных традициях, которые формировали этот регион почти два тысячелетия назад.

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