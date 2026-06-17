Эта римская баня поразила археологов своими размерами: она самая большая в Нидерландах (фото)

Археологи обнаружили самую большую римскую баню, когда-либо найденную в Нидерландах. Находка была сделана в Неймегене, где в ходе раскопок был обнаружен обширный комплекс общественных бань, а также роскошные дома и ценные артефакты.

Раскопки, проведенные организациями RAAP и BAAC под руководством The Missing Link, позволили обнаружить значительную часть общественной бани, которая когда-то обслуживала римский город Ульпия Новиомагус, пишет Arkeonews.

Расположенный недалеко от реки Ваал, этот древний город играл важную роль в торговле, административном управлении и военной деятельности вдоль границы Нижнего Рейна. По данным муниципалитета Неймегена, этот баневой комплекс является крупнейшим объектом римской эпохи, о котором известно в Нидерландах.

Площадь сооружения, занимающего не менее 4 900 квадратных метров, вдвое превышает размеры ранее исследованных римских бань в Форбурге и Херлене. Римские бани служили важными социальными центрами, где жители встречались с друзьями, обсуждали дела, занимались физическими упражнениями и отдыхали, переходя из горячих, тёплых и холодных баневых залов.

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Площадь сооружения, занимающего не менее 4 900 квадратных метров, вдвое превышает размеры ранее исследованных римских бань в Форбурге и Херлене Фото: Gemeente Nijmegen/BAAC/RAAP

Часть бани была впервые обнаружена в 1992 году во время промышленной застройки вблизи бывшего завода "Хониг". Однако на тот момент удалось исследовать лишь небольшой участок.

В ходе нынешних раскопок были обнаружены дополнительные помещения, связанные с горячими, тёплыми и холодными банями. Археологи считают, что эти помещения относятся к более поздней фазе расширения, хотя до сих пор остается неизвестным, функционировали ли все части комплекса одновременно. Одна из теорий предполагает, что старые помещения были заменены, а другая — что, возможно, были созданы отдельные бани для мужчин и женщин.

Несмотря на многовековые повреждения и вывоз камня, сохранилось немало важных элементов. Большие участки дренажных систем и пола остались неповреждёнными.

Тысячи артефактов, найденных на этом месте, позволяют ближе познакомиться с повседневной жизнью Фото: Gemeente Nijmegen/BAAC/RAAP

Одной из самых впечатляющих находок являются следы гипокауста — римской системы напольного отопления. Небольшие кирпичные столбики когда-то поддерживали подогреваемые полы, позволяя горячему воздуху циркулировать под помещениями и бассейнами. Некоторые каменные фундаменты до сих пор возвышаются почти на два метра, что делает их одними из наиболее хорошо сохранившихся остатков римской кладки, найденных в Неймегене.

Система гипокауста была одной из самых современных технологий отопления в античном мире. Печи генерировали горячий воздух, который циркулировал под приподнятыми полами и через полости в стенах, обеспечивая отопление помещений и подогрев бассейнов для купания. Эта технология требовала значительных инженерных знаний и ресурсов, что делало её символом богатства и римских инноваций.

Интерьер бани свидетельствует о значительном богатстве. Бассейны были облицованы мрамором, а полы — чёрно-белой известняковой плиткой. В других помещениях были ярко раскрашенные штукатурные стены, декоративные лепные элементы из известняка и песчаника, а также колонны, вытесанные из высококачественного камня.

Одной из самых впечатляющих находок являются следы гипокауста — римской системы напольного отопления Фото: Wikimedia Commons

Тысячи артефактов, найденных на этом месте, позволяют ближе познакомиться с повседневной жизнью в римском Неймегене. Археологи обнаружили монеты, украшения, перстни-печати, обломки бронзовых статуй и ожерелье с золотой застежкой.

Среди находок особо выделяется бронзовый бюст Бахуса, римского бога вина. Этот артефакт изначально был частью сосуда или мебели, а затем его модифицировали, добавив ушко, и использовали в качестве части весов.

Еще одна значительная группа находок — сотни костяных заколок для волос, которые когда-то использовались для создания изысканных римских причесок. Две из них украшены мотивами в виде кошек: на одной изображена сидящая кошка, а на другой — стоящая. Эти личные вещи являются ценным свидетельством моды, социального статуса и повседневной жизни жителей города.

Неймеген может похвастаться одной из самых богатых римских историй в Нидерландах. Поселение превратилось в Ульпию Новиомагус, получившую статус города около 100 года н. э. во времена правления императора Траяна. Расположение города вдоль реки Ваал сделало его стратегическим центром транспорта и торговли.

В конце II века Ульпия Новиомагус занимала территорию размером примерно 600 на 600 метров и, вероятно, насчитывала от 5 000 до 7 000 жителей. Сердце города составляли общественные здания, храмы, административные помещения и недавно обнаруженная баня.

Среди находок особо выделяется бронзовый бюст Бахуса, римского бога вина Фото: Gemeente Nijmegen/BAAC/RAAP

Раскопки также дали важные сведения о более поздней истории города. На месте раскопок были найдены многочисленные монеты императора Постума, правившего Галльской империей в 260–269 годах н. э. Монеты этого периода являются относительно редкими в других частях римского Неймегена. Их наличие свидетельствует о том, что этот район оставался активным вплоть до III века.

Место раскопок со временем станет частью нового жилого микрорайона. Некоторые участки римских руин будут сохранены, а градостроители планируют сделать часть древних стен видимой в пределах застройки. Ожидается, что в этот район будут включены архитектурные элементы, вдохновленные римским дизайном, в частности аллеи, обрамленные колоннами. Центральная общественная площадь получит название "Терменплейн" в честь бани, которая когда-то стояла на этом месте.

Эта находка даёт одно из самых ярких на сегодняшний день представлений о римской городской жизни в Нидерландах. Баня, роскошные материалы и тысячи личных вещей свидетельствуют о процветающей общине, жители которой наслаждались многими удобствами, присущими крупным городам Римской империи.

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