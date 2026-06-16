Серебряные монеты викингов исламского происхождения: клад Дамхуса раскрыл неожиданную историю (фото)

Согласно результатам недавнего исследования, некоторые из древнейших монет викингов изготавливались из серебра, полученного из исламских монет. Эти выводы предоставляют новые доказательства существования связей между Скандинавией и исламским миром в раннем Средневековье.

Исследование было посвящено кладу Дамхус — коллекции из 226 серебряных монет эпохи викингов, известных как "пенни", обнаруженных вблизи города Рибе на датском полуострове Ютландия в 2018 году. Клад датируется периодом между 830 и 850 годами н. э., что делает эти находки одними из самых древних известных монет викингов, пишет Live Science.

Монеты также оказались в исключительно хорошем состоянии, несмотря на то, что провели более тысячи лет под землей. На одной стороне изображено лицо, которое, как считается, олицетворяет Водана, также известного как Один, главного бога в скандинавской мифологии. На другой стороне изображен олень.

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На одной стороне изображено лицо Одина, а на другой — оленя. Фото: Archeometry

По словам археолога Томаса Бирча из Национального музея Дании, в IX веке за одну монету можно было приобрести предметы повседневного обихода, такие как хлеб, эль или простые инструменты.

Исследователи изучили дизайн монет и обнаружили доказательства того, что монетный двор регулярно заменял изношенные штампы на новые. Эти замены привели к небольшим различиям в дизайне, которые можно различить и сегодня. Изучая эти вариации, команда установила, что было использовано не менее 30 различных штампов.

На основании этих доказательств они подсчитали, что на монетном дворе в Рибе, который был одним из важнейших поселений в раннесредневековой Дании, было выпущено сотни тысяч подобных монет.

В то время Дания была главным центром скандинавского мира. Скандинавские мореплаватели стали известны как викинги — название, связанное со староскандинавским словом "vikingr", которое часто переводят как "пират". Традиционно считается, что эпоха викингов началась в 793 году н. э. с нападения на монастырь в Линдисфарне в Англии и закончилась в 1066 году после поражения армии викингов под Стамфорд-Бриджем.

Сокровище из Дамхуса датируется периодом, когда Дания ещё была разделена между несколькими языческими норвежскими королевствами. Это было более чем за столетие до того, как регион был объединен и обращён в христианство при правлении Харальда Блютуза.

Чтобы выяснить происхождение серебра, учёные проанализировали 25 монет с помощью рентгеновской флуоресценции и других методов. Они исследовали изотопы и микроэлементы в металле, чтобы определить его происхождение. Результаты показали, что в некоторых случаях более половины серебра происходило из исламских монет, известных как дирхамы.

Более половины серебра происходило из исламских монет, известных как дирхамы Фото: Wikimedia Commons

Бирч отметил, что монеты викингов, вероятно, были изготовлены из серебряных слитков, импортированных в Скандинавию. Многие из этих слитков, судя по всему, были получены путем переплавки большого количества исламских дирхамов до того, как металл попал в Рибе. Как пояснил Бирч, "это серебро уже прошло определенный жизненный цикл; оно не происходит непосредственно из рудника". Он добавил: "[Серебро] было переработано в дирхамы, а затем где-то переплавлено".

Время появления клада имеет особое значение, поскольку оно совпадает с увеличением поступления исламского серебра в Скандинавию. Археологи также обнаружили в этом регионе исламские украшения того же периода. Бирч отметил: "Мы находимся именно на том этапе, когда видим, как поступает исламское серебро". Он добавил, что если эти монеты чеканились сотнями тысяч, это означало "огромное количество исламского серебра".

Исследование показывает, насколько тесно были взаимосвязаны отдалённые общества более 1100 лет назад. Серебро, добытое, отчеканенное, проданное и переплавленное на разных континентах, в конечном итоге стало частью экономики викингов.

Эти находки позволяют более чётко представить себе торговые сети, связывавшие Скандинавию с исламским миром, и показывают, как ценные товары перевозились на большие расстояния задолго до появления современных средств транспорта.

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