Срібні монети вікінгів з ісламським походженням: скарб Дамхус розкрив неочікувану історію (фото)

Згідно з результатами нещодавнього дослідження, деякі з найдавніших монет вікінгів, виготовлялися зі срібла з ісламських монет. Ці висновки надають нові докази існування зв’язків між Скандинавією та ісламським світом у ранньому Середньовіччі.

Дослідження було зосереджено на скарбі Дамхус — колекції з 226 срібних монет епохи вікінгів, відомих як "пенні", виявлених поблизу міста Рібе на датському півострові Ютландія у 2018 році. Скарб датується періодом між 830 і 850 роками н. е., що робить ці знахідки одними з найдавніших відомих монет вікінгів, пише Live Science.

Монети також були надзвичайно добре збережені, попри те, що провели понад тисячу років під землею. На одній стороні зображено обличчя, яке, як вважається, представляє Водана, також відомого як Одін, головного бога в скандинавській міфології. На протилежному боці зображений олень.

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На одній стороні зображено обличчя Одіна, а на іншій — оленя. Фото: Archeometry

За словами археолога Томаса Бірча з Національного музею Данії в IX столітті за одну монету можна було придбати предмети повсякденного вжитку, такі як хліб, ель або прості інструменти.

Дослідники вивчили дизайн монет і знайшли докази того, що монетний двір регулярно замінював зношені штампи на нові. Ці заміни призвели до невеликих відмінностей у дизайні, які можна розпізнати й сьогодні. Вивчаючи ці варіації, команда встановила, що було використано щонайменше 30 різних штампів.

На основі цих доказів вони підрахували, що на монетному дворі в Рібе, який був одним із найважливіших поселень у ранньосередньовічній Данії, було випущено сотні тисяч подібних монет.

У той час Данія була головним центром скандинавського світу. Скандинавські мореплавці стали відомі як вікінги — назва, пов’язана зі староскандинавським словом "vikingr", яке часто перекладають як "пірат". Традиційно вважається, що епоха вікінгів розпочалася в 793 році н. е. з нападу на монастир у Ліндісфарні в Англії і закінчилася в 1066 році після поразки армії вікінгів під Стамфорд-Бріджем.

Скарб з Дамхуса походить з періоду, коли Данія ще була розділена між кількома язичницькими норвезькими королівствами. Це було більш ніж за століття до того, як регіон був об'єднаний і навернений до християнства за правління Гаральда Блютуза.

Щоб з'ясувати походження срібла, вчені проаналізували 25 монет за допомогою рентгенівської флуоресценції та інших методів. Вони досліджували ізотопи та мікроелементи в металі, щоб визначити його походження. Результати показали, що в деяких випадках більше половини срібла походило з ісламських монет, відомих як дирхами.

Більше половини срібла походило з ісламських монет, відомих як дирхами Фото: Wikimedia Commons

Бірч зазначив, що монети вікінгів, ймовірно, були виготовлені зі срібних злитків, імпортованих до Скандинавії. Багато з цих злитків, судячи з усього, були створені шляхом переплавлення великих кількостей ісламських дирхамів до того, як метал потрапив до Рібе. Як пояснив Бірч, "це срібло вже пройшло певний життєвий цикл; воно не походить безпосередньо з копальні". Він додав: "[Срібло] було перероблено на дирхами, а потім десь переплавлено".

Час появи скарбу є особливо важливим, оскільки він збігається з посиленням надходження ісламського срібла до Скандинавії. Археологи також знайшли в цьому регіоні ісламські прикраси того ж періоду. Бірч зазначив: "Ми саме на тому етапі, коли бачимо, як надходить ісламське срібло". Він додав, що якщо ці монети карбували сотнями тисяч, це означало "величезну кількість ісламського срібла".

Дослідження демонструє, наскільки взаємопов'язаними були віддалені суспільства понад 1100 років тому. Срібло, видобуте, викарбуване, продане та переплавлене на різних континентах, зрештою стало частиною економіки вікінгів.

Ці знахідки дають чіткіше уявлення про торгівельні мережі, що з'єднували Скандинавію з ісламським світом, і показують, як цінні товари переміщувалися на великі відстані задовго до появи сучасних засобів транспорту.

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