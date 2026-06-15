Пошуковець витягнув з річки древній меч: знахідка вже вразила істориків (фото)

У річці Варта поблизу міста Вронки на заході Польщі знайшли надзвичайно добре збережений середньовічний меч. Ця зброя, що датується XI століттям, привернула увагу археологів та істориків завдяки своєму чудовому стану та питанням, які вона порушує щодо минулого цього регіону.

Про знахідку оголосив Музей Вронського регіону після того, як меч знайшов пошуковець Мирослав Тухольський. Після попереднього огляду археолог Ришард Пєтржак підтвердив, що зброя є автентичною і походить з раннього середньовіччя, пише Heritage Daily.

Дослідники вважають, що меч виготовлений у XI столітті — періоді, пов'язаному з правлінням ранньої династії Пястів та частими військовими конфліктами у Центральній Європі. Однак точна причина, чому меч опинився у річці, залишається невідомою. Можливо, він належав воїну, який мешкав у цій місцевості, хоча експерти також розглядають можливість, що його навмисно кинули у воду як частину ритуального жертвопринесення.

Відео дня

Дослідники вважають, що меч виготовлений у XI столітті — періоді, пов'язаному з правлінням ранньої династії Пястів та частими військовими конфліктами у Центральній Європі Фото: Музей Вронського регіону

Ця знахідка з'явилася в час, коли посуха стає дедалі більшою загрозою для археологічної спадщини Польщі. Зниження рівня води може оголити предмети, що залишалися прихованими упродовж століть, створюючи можливості для важливих знахідок. Водночас такі умови можуть пошкодити артефакти, що перебували у воді й зберігалися під річками та озерами.

Після того, як про знахідку повідомили Великопольському воєводському консерватору пам'яток, меч вилучили для проведення консерваційних робіт. Рафал Зімний, мер Вронків, надав фінансову підтримку як для консервації, так і для наукового дослідження. Зброю передадуть до Університету імені Миколая Коперника в Торуні, де фахівці проведуть реставрацію та подальший аналіз.

Після завершення консерваційних робіт артефакт, як очікується, буде виставлений у Музеї Вронського регіону. Співробітники музею вважають, що меч може відіграти важливу роль у майбутніх наукових дослідженнях, освітніх проєктах та туристичній діяльності, пов'язаних із середньовічною спадщиною цього регіону.

У Польщі було зроблено багато значних підводних археологічних знахідок Фото: Artur Reszko / PAP

Ця знахідка також поповнює список середньовічної зброї, вилученої з польських водойм. У 2025 році рибалка знайшов середньовічний меч у річці Вісла поблизу варшавського району Тархомін. Інший меч було вилучено під час днопоглиблювальних робіт у 2024 році; він, ймовірно, належав або воїну-вікінгу, або місцевому дворянину X століття.

У Польщі було зроблено багато значних підводних археологічних знахідок. Одна з найбільших колекцій середньовічної зброї була знайдена в озері Ледниця, де археологи виявили майже 300 військових предметів, пов’язаних з правлінням Мешко I та Болеслава Хороброго. Колекція включала мечі, сокири, списи та інші предмети, пов'язані з середньовічною війною.

Експерти вважають, що зброя потрапляла в річки та озера з кількох причин, зокрема через битви, випадкові втрати, торгівельну діяльність та ритуальні практики. Подібні випадки зафіксовані по всій середньовічній та дохристиянській Європі, що дає цінні свідчення про військові дії, вірування та повсякденне життя того часу.

Це відкриття надає ще один доказ про середньовічну Польщу та людей, які жили там майже тисячу років тому. Ретельна консервація та наукове дослідження меча можуть надати нову інформацію про технології виготовлення, регіональну історію та роль, яку така зброя відігравала в середньовічному суспільстві.

Інші новини науки