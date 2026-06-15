Кладоискатель вытащил из реки древний меч: находка уже поразила историков (фото)

В реке Варта недалеко от города Вронки на западе Польши обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся средневековый меч. Это оружие, датируемое XI веком, привлекло внимание археологов и историков благодаря своему прекрасному состоянию и вопросам, которые оно поднимает относительно прошлого этого региона.

Об этой находке сообщил Музей Вронского региона после того, как меч обнаружил кладоискатель Мирослав Тухольский. После предварительного осмотра археолог Рышард Петржак подтвердил, что оружие является подлинным и происходит из раннего средневековья, пишет Heritage Daily.

Исследователи полагают, что меч был изготовлен в XI веке — в период, связанный с правлением ранней династии Пястов и частыми военными конфликтами в Центральной Европе. Однако точная причина, по которой меч оказался в реке, остается неизвестной. Возможно, он принадлежал воину, проживавшему в этой местности, хотя эксперты также рассматривают возможность того, что его намеренно бросили в воду в рамках ритуального жертвоприношения.

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Исследователи полагают, что меч был изготовлен в XI веке — в период, связанный с правлением ранней династии Пястов и частыми военными конфликтами в Центральной Европе Фото: Музей Вронского региона

Эта находка появилась в то время, когда засуха становится всё большей угрозой для археологического наследия Польши. Снижение уровня воды может обнажить предметы, которые оставались скрытыми на протяжении веков, создавая возможности для важных находок. В то же время такие условия могут повредить артефакты, которые находились в воде и хранились под реками и озерами.

После того как о находке сообщили Великопольскому воеводскому консерватору памятников, меч был изъят для проведения консервационных работ. Рафал Зимний, мэр Вронков, оказал финансовую поддержку как для консервации, так и для научного исследования. Оружие передадут в Университет имени Николая Коперника в Торуни, где специалисты проведут реставрацию и дальнейший анализ.

После завершения консервационных работ артефакт, как ожидается, будет выставлен в Музее Вронского региона. Сотрудники музея считают, что меч может сыграть важную роль в будущих научных исследованиях, образовательных проектах и туристической деятельности, связанных со средневековым наследием этого региона.

В Польше было сделано много значительных подводных археологических находок Фото: Artur Reszko / PAP

Эта находка также пополняет список средневекового оружия, извлеченного из польских водоемов. В 2025 году рыбак обнаружил средневековый меч в реке Висла недалеко от варшавского района Тархомин. Другой меч был извлечен во время дноуглубительных работ в 2024 году; он, вероятно, принадлежал либо воину-викингу, либо местному дворянину X века.

В Польше было сделано много значительных подводных археологических находок. Одна из крупнейших коллекций средневекового оружия была найдена в озере Ледница, где археологи обнаружили почти 300 военных предметов, связанных с правлением Мешко I и Болеслава Храброго. Коллекция включала мечи, топоры, копья и другие предметы, связанные со средневековой войной.

Эксперты полагают, что оружие попадало в реки и озера по нескольким причинам, в частности в результате сражений, случайных потерь, торговой деятельности и ритуальных обрядов. Подобные случаи зафиксированы по всей средневековой и дохристианской Европе, что дает ценные свидетельства о военных действиях, верованиях и повседневной жизни того времени.

Это открытие дает ещё одно свидетельство о средневековой Польше и людях, живших там почти тысячу лет назад. Тщательная консервация и научное исследование меча могут дать новую информацию о технологиях изготовления, региональной истории и роли, которую такое оружие играло в средневековом обществе.

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