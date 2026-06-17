Ця римська лазня вразила археологів розмірами: вона найбільша у Нідерландах (фото)

Археологи виявили найбільшу римську лазню, яку коли-небудь знаходили в Нідерландах. Відкриття відбулося у Неймегені, де під час розкопок було виявлено великий комплекс громадських лазень, а також розкішні будинки та цінні артефакти.

Розкопки, проведені організаціями RAAP та BAAC під керівництвом The Missing Link, дозволили виявити значну частину громадської лазні, яка колись обслуговувала римське місто Ульпія Новіомагус, пише Arkeonews.

Розташоване поблизу річки Ваал, це стародавнє місто відігравало важливу роль у торгівлі, адміністративному управлінні та військовій діяльності вздовж кордону Нижнього Рейну. За даними муніципалітету Неймегена, цей лазневий комплекс є найбільшим об’єктом римської епохи, про який відомо в Нідерландах.

Площа споруди, що займає щонайменше 4 900 квадратних метрів, удвічі перевищує розміри раніше досліджених римських лазень у Форбурзі та Херлені. Римські лазні слугували важливими соціальними центрами, де мешканці зустрічалися з друзями, обговорювали справи, займалися фізичними вправами та відпочивали, переходячи між гарячими, теплими та холодними лазневими залами.

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Площа споруди, що займає щонайменше 4 900 квадратних метрів, удвічі перевищує розміри раніше досліджених римських лазень у Форбурзі та Херлені Фото: Gemeente Nijmegen/BAAC/RAAP

Частина лазні була вперше виявлена у 1992 році під час промислової забудови поблизу колишнього заводу "Хоніг". Однак на той час вдалося дослідити лише невелику ділянку.

Під час нинішніх розкопок було виявлено додаткові приміщення, пов’язані з гарячими, теплими та холодними лазнями. Археологи вважають, що ці приміщення належали до пізнішої фази розширення, хоча досі залишається невідомим, чи всі частини комплексу функціонували одночасно. Одна з теорій припускає, що старі приміщення були замінені, тоді як інша — що, можливо, були створені окремі лазні для чоловіків та жінок.

Попри багатовікові пошкодження та вивезення каменю, збереглося чимало важливих елементів. Великі ділянки дренажних систем та підлоги залишилися неушкодженими.

Тисячі артефактів, знайдених на цьому місці, дають змогу ближче ознайомитися з повсякденним життям Фото: Gemeente Nijmegen/BAAC/RAAP

Однією з найвражаючих знахідок є сліди гіпокаусту — римської системи підлогового опалення. Невеликі цегляні стовпчики колись підтримували підігріті підлоги, дозволяючи гарячому повітрю циркулювати під приміщеннями та басейнами. Деякі кам'яні фундаменти досі височіють майже на два метри, що робить їх одними з найкраще збережених залишків римської кладки, знайдених у Неймегені.

Система гіпокаусту була однією з найсучасніших технологій опалення в античному світі. Печі генерували гаряче повітря, яке протікало під піднятими підлогами та через порожнини в стінах, забезпечуючи опалення приміщень і підігрів басейнів для купання. Ця технологія вимагала значних інженерних знань і ресурсів, що робило її символом багатства та римських інновацій.

Інтер'єр лазні свідчить про значне багатство. Басейни були облицьовані мармуром, а підлоги — чорно-білою вапняковою плиткою. У інших приміщеннях були яскраво розфарбовані штукатурні стіни, декоративні ліпні елементи з вапняку та пісковику, а також колони, витесані з високоякісного каменю.

Однією з найвражаючих знахідок є сліди гіпокаусту — римської системи підлогового опалення Фото: Wikimedia Commons

Тисячі артефактів, знайдених на цьому місці, дають змогу ближче ознайомитися з повсякденним життям у римському Неймегені. Археологи знайшли монети, прикраси, персні-печатки, уламки бронзових статуй та намисто із золотою застібкою.

Серед знахідок виділяється бронзовий бюст Бахуса, римського бога вина. Цей артефакт спочатку був частиною посудини або меблів, а потім його модифікували, додавши вушко, і використовували як частину ваг.

Ще одна значна група знахідок — сотні кістяних шпильок для волосся, які колись використовували для створення вишуканих римських зачісок. Дві з них прикрашені мотивами у вигляді котів: на одній зображено сидячого кота, а на іншій — стоячого. Ці особисті речі є цінним свідченням моди, соціального статусу та повсякденного життя мешканців міста.

Неймеген має одну з найбагатших римських історій у Нідерландах. Поселення перетворилося на Ульпію Новіомагус, яке отримало статус міста близько 100 року н. е. за часів правління імператора Траяна. Розташування міста вздовж річки Ваал зробило його стратегічним центром транспорту та торгівлі.

Наприкінці II століття Ульпія Новіомагус займала територію розміром приблизно 600 на 600 метрів і, ймовірно, налічувала від 5 000 до 7 000 мешканців. Серце міста складали громадські будівлі, храми, адміністративні приміщення та нещодавно виявлена лазня.

Серед знахідок виділяється бронзовий бюст Бахуса, римського бога вина Фото: Gemeente Nijmegen/BAAC/RAAP

Розкопки також дали важливі свідчення про пізнішу історію міста. На місці розкопок було знайдено численні монети імператора Постума, який правив Галльською імперією у 260–269 роках н. е. Монети цього періоду є відносно рідкісними в інших частинах римського Неймегена. Їхня наявність свідчить про те, що цей район залишався активним аж до III століття.

Місце розкопок з часом стане частиною нового житлового мікрорайону. Деякі ділянки римських руїн будуть збережені, а містобудівники планують зробити частину стародавніх стін видимою в межах забудови. Очікується, що в цей район будуть включені архітектурні елементи, натхненні римським дизайном, зокрема алеї, облямовані колонами. Центральна громадська площа отримає назву "Терменплейн" на честь лазні, яка колись стояла на цьому місці.

Ця знахідка дає одне з найясніших на сьогодні уявлень про римське міське життя в Нідерландах. Лазня, розкішні матеріали та тисячі особистих речей свідчать про процвітаючу громаду, мешканці якої насолоджувалися багатьма зручностями, властивими великим містам Римської імперії.

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