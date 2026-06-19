У Єгипті знайдено артефакти різних епох: такого відкриття ніхто не чекав (фото)

Під час розкопок в Іхнасія-аль-Мадіна у Єгипті археологи виявили вражаючу колекцію артефактів давньоєгипетського, грецького та римського періодів. Ці знахідки надали нові свідчення про релігійне, культурне та економічне значення міста упродовж століть.

Іхнасія-аль-Мадіна, відома в грецькі часи як Гераклеополіс, колись була столицею 20-го нома Верхнього Єгипту. У давньоєгипетських літописах місто називалося nn nswt, що означає "Дитина короля", пише The Jerusalem Post.

Серед найважливіших знахідок — картуш із тронним ім'ям та ім'ям при народженні фараона Сенусрета III, п'ятого правителя 12-ї династії Єгипту в період Середнього царства. Археологи також виявили ще один картуш з ім'ям Осір-Нареф — місцевою формою бога Осіріса, якому поклонялися в місті.

За словами Хішама Ель-Лейті, генерального секретаря Верховної ради з питань старожитностей Єгипту, знахідка картуша Сенусрета III має особливе значення, оскільки він підтверджує сакральну роль міста в період Середнього царства.

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Під час розкопок археологи виявили залишки римської базиліки. Дослідники встановили, що споруда спочатку виконувала функцію громадської будівлі в період правління Птолемеїв, а згодом, у ранньохристиянську епоху, була перетворена на церкву. Поруч археологи виявили залишки дорійського храму, що датується VI століттям.

Дослідники також виявили форми, що використовувалися для карбування монет у римський період Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Мохамед Абдель-Бадіє, керівник відділу стародавніх єгипетських пам'яток при Вищій раді з питань старожитностей, заявив, що попередні дослідження показали: камені зі старішого храму були повторно використані при будівництві базиліки. Деякі з цих масивних каменів були розташовані так, щоб підтримувати колони, вага яких, за оцінками, становила 45 тонн. Три з цих колон досі стоять на своїх первісних місцях, надаючи цінну інформацію про стародавні методи будівництва.

Ще однією значущою знахідкою стала мармурова голова статуї грецької богині Афродіти. Абдель-Баді пояснив, що цей артефакт має "риси обличчя та кучеряве волосся у стилі, що відображає класичні художні особливості, характерні для статуй божеств та видатних постатей того періоду". Скульптура свідчить про сильний вплив грецьких художніх традицій в Єгипті після приходу елліністичної культури.

Дослідники також виявили настінні статуї та форми, що використовувалися для карбування монет у римський період. Доктор Самі Дардірі, голова Центрального управління з питань старожитностей Середнього Єгипту, зазначив, що ці знахідки свідчать про важливість міста та "продовження його культурного й економічного процвітання".

Міністерство туризму та старожитностей зазначило, що ці відкриття є свідченням багатовікової історії регіону та різноманітності цивілізацій, які формували Єгипет упродовж століть. Поєднання єгипетських, грецьких, римських та ранньохристиянських пам'яток в одному місці продемонструвало, як різні культури взаємодіяли між собою та залишили незгладимий слід у цьому регіоні.

Також археологи повідомили про виявлення майже повного похоронного набору в Геліополісі — одному з найдавніших і найважливіших міст Стародавнього Єгипту. Розташований на території сучасного Каїра, Геліополіс був головним релігійним центром, присвяченим поклонінню Ра. Нещодавно знайдений похоронний набір знайшли під похованням, в якому містилися людські останки.

Також археологи повідомили про виявлення майже повного похоронного набору в Геліополісі Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Лейті зазначив, що поховання містило мідне дзеркало, дві алебастрові посудини з кришками, в яких досі збереглися сліди косметичного матеріалу, та третю посудину, виготовлену з чорного обсидіану. Міністерство описало цей набір як перший майже повний похоронний набір, коли-небудь виявлений у цьому районі.

Ці знахідки дають чіткіше уявлення про повсякденне життя, релігійні вірування, торгівлю, мистецтво та архітектуру в різні історичні періоди. Кожен артефакт допомагає дослідникам краще зрозуміти, як змінювалося єгипетське суспільство, зберігаючи при цьому зв'язки зі своїм минулим.

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