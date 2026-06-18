У Туреччині знайшли рідкісну мозаїку: на ній зображено молодого бога річки (фото)

У Туреччини археологи виявили рідкісну мозаїку римської епохи, яка підкреслює тісний зв’язок між стародавніми містами та їхніми річками. Цей витвір мистецтва датується III століттям н. е. і зображує бога річки Еврімедон, яка була головним джерелом води стародавнього міста Аспендос.

Мозаїку знайшли під час розкопок уздовж Театральної вулиці в Аспендосі — стародавньої дороги, що з'єднувала акрополь міста з римським театром. Будівля, в якій її виявили, розташована в районі Східної площі, пише Arkeonews.

Розміри будівлі становлять приблизно 6 на 25 метрів, хоча наразі розкрито лише її частину. Дослідники вважають, що спочатку її звели на початку III століття н. е. як басейн або споруду, пов’язану з водою. Після землетрусу 262 року н. е. будівлю перебудували та розділили на менші приміщення, що свідчить про те, як місто пристосовувалося до значних природних руйнувань.

Мозаїка поділена на дві частини. На одній зображено геометричні візерунки, а на іншій "Молодий Еврімедон", що уособлює річку Еврімедон, відому сьогодні як річка Кьопрючай. Таку ідентифікацію зроблено на основі іконографії та порівняння з іншими римськими творами мистецтва.

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У греко-римській культурі річки часто зображували як божественні істоти, пов’язані з родючістю та життям. Мозаїка в Аспендосі дотримується цієї традиції. Фігура зображена лежачою поруч з амфорою, з якої ллється вода, з очеретом на голові та рибами, що плавають навколо неї. Ці елементи символізують достаток і важливість води.

Аспендос значною мірою залежав від річки Еврімедон, яка забезпечувала сільське господарство, торгівлю та повсякденне життя. Розташоване в стародавній Памфілії, на території сучасної провінції Анталія, місто знаходилося приблизно за 16 кілометрів від Середземного моря. Річка з’єднувала його з навколишніми регіонами та сприяла підтримці його економіки.

Фігура зображена лежачою поруч з амфорою, з якої ллється вода, з очеретом на голові та рибами, що плавають навколо неї Фото: Ministry of Culture and Tourism on Minister Mehmet Nuri Ersoy

На відміну від багатьох класичних зображень річкових богів як літніх бородатих постатей, цей бог виглядає молодим. Такий вибір може символізувати оновлення, рух і постійний плин води, надаючи сцені більш жвавого характеру.

Мозаїка була створена з використанням дрібних тессер, що дозволило досягти детального відтінення та плавних переходів кольорів. Майстерність виконання помітна у формі фігури та збалансованій композиції декоративних і фігуральних елементів.

Ця знахідка розширює знання про римське мозаїчне мистецтво в Анатолії. Хоча такі пам’ятки, як Зевгма, відомі великими міфологічними мозаїками, Аспендос вирізняється тим, що ця робота безпосередньо пов’язує конкретне місто з його річкою в єдиній композиції.

У міру продовження розкопок можуть бути виявлені й інші частини мозаїки. Фото: Ministry of Culture and Tourism on Minister Mehmet Nuri Ersoy

Аспендос уже відомий своїм добре збереженим римським театром та досконалою системою акведуків, які доставляли воду з сусідніх гір. Ці споруди є частиною номінації міста на включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що підкреслює інженерну та культурну цінність міста.

У міру продовження розкопок можуть бути виявлені й інші частини мозаїки. Наразі мозаїка "Молодий Еврімедон" демонструє, як міф, вода та ідентичність міста були тісно пов’язані в римській Анатолії, даючи уявлення про те, як люди колись розуміли навколишній природний світ.

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