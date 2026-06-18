В Турции обнаружили редкую мозаику: на ней изображен молодой бог реки (фото)

В Турции археологи обнаружили редкую мозаику римской эпохи, которая подчеркивает тесную связь между древними городами и их реками. Это произведение искусства датируется III веком н. э. и изображает бога реки Эвримедон, которая была главным источником воды древнего города Аспендос.

Мозаику обнаружили во время раскопок вдоль Театральной улицы в Аспендосе — древней дороги, соединявшей акрополь города с римским театром. Здание, в котором её обнаружили, расположено в районе Восточной площади, пишет Arkeonews.

Размеры здания составляют примерно 6 на 25 метров, хотя на данный момент раскопана лишь его часть. Исследователи полагают, что первоначально оно было построено в начале III века н. э. как бассейн или сооружение, связанное с водой. После землетрясения 262 года н. э. здание перестроили и разделили на более мелкие помещения, что свидетельствует о том, как город приспосабливался к значительным стихийным бедствиям.

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Мозаика разделена на две части. На одной изображены геометрические узоры, а на другой — "Молодой Эвримедон", олицетворяющий реку Эвримедон, известную сегодня как река Кёпрючай. Такая идентификация была сделана на основе иконографии и сравнения с другими римскими произведениями искусства.

В греко-римской культуре реки часто изображали в виде божественных существ, связанных с плодородием и жизнью. Мозаика в Аспендосе следует этой традиции. Фигура изображена лежащей рядом с амфорой, из которой льётся вода, с камышом на голове и рыбами, плавающими вокруг неё. Эти элементы символизируют изобилие и важность воды.

Аспендос в значительной степени зависел от реки Эвримедон, которая обеспечивала сельское хозяйство, торговлю и повседневную жизнь. Расположенный в древней Памфилии, на территории современной провинции Анталия, город находился примерно в 16 километрах от Средиземного моря. Река соединяла его с окружающими регионами и способствовала поддержанию его экономики.

Фигура изображена лежащей рядом с амфорой, из которой льется вода, с камышом на голове и рыбами, плавающими вокруг нее Фото: Ministry of Culture and Tourism on Minister Mehmet Nuri Ersoy

В отличие от многих классических изображений речных богов в виде пожилых бородатых фигур, этот бог выглядит молодым. Такой выбор может символизировать обновление, движение и постоянное течение воды, придавая сцене более живой характер.

Мозаика была создана с использованием мелких тессер, что позволило добиться детальной прорисовки и плавных цветовых переходов. Мастерство исполнения проявляется в форме фигуры и сбалансированной композиции декоративных и фигуральных элементов.

Эта находка расширяет представления о римском мозаичном искусстве в Анатолии. Хотя такие памятники, как Зевгма, известны своими великолепными мифологическими мозаиками, Аспендос отличается тем, что эта работа непосредственно связывает конкретный город с его рекой в единой композиции.

По мере продолжения раскопок могут быть обнаружены и другие фрагменты мозаики. Фото: Ministry of Culture and Tourism on Minister Mehmet Nuri Ersoy

Аспендос уже известен своим хорошо сохранившимся римским театром и совершенной системой акведуков, по которым вода поступала из соседних гор. Эти сооружения являются частью заявки города на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает инженерную и культурную ценность города.

По мере продолжения раскопок могут быть обнаружены и другие части мозаики. На данный момент мозаика "Молодой Эвримедон" демонстрирует, как миф, вода и идентичность города были тесно связаны в римской Анатолии, давая представление о том, как люди когда-то понимали окружающий природный мир.

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