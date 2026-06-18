В Албании обнаружили святилище забытых богов: это первый случай в истории (фото)

На севере Албании археологи раскопали большой храм эллинистического периода — находка, которая может помочь пролить свет на историю древнего поселения, которое, как считается, является затерянным городом Бассания. Раскопки дали ценную информацию об иллирийской культуре, религии и городском развитии в регионе, который до сих пор лишь частично изучен учеными.

Место раскопок расположено недалеко от села Бушат, где находятся остатки крупного иллирийского поселения. Эксперты предполагают, что это поселение может быть утраченной Бассанией, пишет Heritage Daily.

Расположенное между иллирийской столицей Шкодрой и греческим городом Лиссос, это укрепленное поселение когда-то занимало важное место в античной Иллирии. После того как в III веке н. э. его покинули, город постепенно пришел в упадок. Впоследствии местные жители использовали многие из его каменных блоков в качестве строительного материала, и в некоторых соседних домах до сих пор можно увидеть камни, взятые из античного поселения.

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Поселение было вновь обнаружено в 2018 году в рамках совместного проекта, в котором участвовали Центр исследования античности Юго-Восточной Европы Варшавского университета и Тиранский университет. В ходе ранних раскопок были обнаружены оборонительные стены, укрепленные ворота с бастионами и остатки нескольких сооружений.

В ходе последнего сезона раскопок археологи сосредоточили своё внимание на акрополе, возвышающемся на холме над поселением. Там они обнаружили сохранившийся каменный фундамент прямоугольного здания размером 13,6 на 9,6 метров. Исследователи отметили, что размеры и конструкция здания очень напоминают классические греческие храмы.

"Судя по расположению сооружения на вершине холма и его ориентации по сторонам света, можно предположить, что это остатки храма, который венчал акрополь города с IV по II век до н. э.", — отметил Петр Дичек, директор Центра исследования античности Юго-Восточной Европы при Варшавском университете.

Находки на месте раскопок свидетельствуют о том, что позднее римляне построили более небольшое сооружение рядом с руинами храма Фото: University of Warsaw

В ходе раскопок также была обнаружена часть окружающей оборонительной стены. Археологи полагают, что она образовывала священное ограждение, известное как "теменос" — территорию, отведенную для религиозных обрядов и посвященную божеству. Такие ограждения были распространены в древнегреческих и средиземноморских религиозных традициях и часто обозначали границы священного пространства.

Исследователи охарактеризовали эту находку как особенно важную, поскольку ранее в северной Албании не было обнаружено ни одного другого иллирийского храма. Этот храм может предоставить новую информацию о религиозных обрядах иллирийцев — древнего народа, населявшего часть западных Балкан до того, как римское господство распространилось на этот регион.

Находки на месте раскопок свидетельствуют о том, что позднее римляне построили более небольшое сооружение рядом с руинами храма. Археологи полагают, что она почти столетие служила наблюдательным пунктом, что позволяло римским властям контролировать обширную территорию, простиравшуюся от Шкодера до древнего Лиссоса и побережья Адриатического моря.

Работы на месте раскопок продолжаются, поскольку исследователи ищут дополнительные доказательства, которые могли бы подтвердить, действительно ли это поселение было древним городом Бассания. В случае подтверждения это открытие станет важной частью исторической мозаики Иллирии и поможет лучше понять одно из самых значительных античных поселений региона.

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