Эта цивилизация не знала войн: как Караль просуществовал тысячи лет без конфликтов (фото)

Задолго до появления известных воинственных обществ Америки на засушливом центральном побережье Перу зародилась удивительная цивилизация. В месте, известном как Караль, люди построили один из древнейших городских центров в Западном полушарии.

Это поселение, история которого насчитывает около 5000 лет, стало главным центром политической, религиозной и общественной жизни, став редким примером крупного общества, которое, вероятно, процветало без войн, пишет IFLScience.

Расположенный в долине Супе в Перу, Караль был впервые обнаружен в 1905 году. На этой территории находилось 32 крупных сооружения, в том числе Пирамида-Майор, высота которой составляет около 18 метров. На протяжении десятилетий исследователи недооценивали его возраст, но радиоуглеродное датирование показало, что город был основан примерно в 3000 году до н. э.

На территории города археологи обнаружили 32 крупных сооружения, в том числе Пирамиду-Майор, высота которой составляет около 18 метров Фото: Wikimedia Commons

Это сделало Караль одним из древнейших известных городских центров в мире, что ставит его в один ряд с цивилизацией Древнего Египта и отодвигает временные рамки существования сложных обществ в Америке более чем на тысячелетие назад.

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Раскопки выявили сложное поселение с церемониальными площадями, жилыми районами и общественными зданиями. По оценкам археологов, там проживало около 3000 человек, которые участвовали в крупных политических и религиозных собраниях.

Одним из самых необычных аспектов Карала было явное отсутствие войн. Исследователи не обнаружили ни оружия, ни оборонительных стен, ни военных укреплений. Это дало основания предположить, что город поддерживал стабильность за счет торговли, а не конфликтов.

Караль занимал стратегическое положение между тихоокеанским побережьем, Андами и регионом Амазонки. Торговые сети, вероятно, доставляли ценные товары и ресурсы из отдаленных районов, что способствовало укреплению влияния города. Имея меньше ресурсов, выделенных на военную деятельность, жители, возможно, больше сосредоточивались на культурных и церемониальных мероприятиях. Доказательством этого стал большой амфитеатр, где, вероятно, проходили общественные мероприятия и представления.

Имея меньше ресурсов, выделяемых на военную деятельность, жители, возможно, уделяли больше внимания культурным и торжественным мероприятиям Фото: Wikimedia Commons

Музыка, по-видимому, играла важную роль в повседневной и церемониальной жизни. Археологи обнаружили десятки флейт, изготовленных из костей пеликанов и кондоров, а также корнеты, сделанные из останков оленей и лам. Эти инструменты не только свидетельствуют о музыкальных традициях, но и отражают связи с отдаленными регионами. Использованные материалы указывают на то, что Караль поддерживал разветвленные сети обмена по всей Южной Америке.

Несмотря на свой успех, Караль в конечном итоге столкнулся с серьезным экологическим кризисом. Примерно 4 200 лет назад сильная засуха привела к неурожаю и нехватке продовольствия. Некоторые исследователи связывают это событие с более масштабным климатическим эпизодом, повлиявшим на древние общества в таких регионах, как Месопотамия и части Азии. Засуха оказала огромное давление на население и изменила ход развития цивилизации.

Вместо того чтобы сразу исчезнуть, многие выжившие, вероятно, переселились в поисках более надежных источников воды. Свидетельства этого переселения можно увидеть в Пенико, городе, расположенном примерно в 16 километрах к востоку от Карала в горах.

Около 4 200 лет назад сильная засуха привела к неурожаю и нехватке продовольствия Фото: Wikimedia Commons

Основанный около 1800 года до н. э., Пенико отличался монументальной архитектурой, очень напоминавшей предыдущий город. Декоративные фризы, найденные там, возможно, даже хранят воспоминания о засухе и голоде, которые пережило население.

Сам город Пенико в конечном итоге был заброшен около 1500 года до н. э., что ознаменовало последний этап цивилизации Караль. Хотя более поздние американские общества стали известны благодаря военной мощи и территориальной экспансии, Караль предложил иную модель. Его история свидетельствовала о том, что торговля, культура, музыка и сотрудничество могли поддерживать большое и влиятельное общество на протяжении веков.

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