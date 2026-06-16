Ця цивілізація не знала війни: як Караль існував тисячі років без конфліктів (фото)

Задовго до виникнення відомих войовничих суспільств Америки на посушливому центральному узбережжі Перу зародилася дивовижна цивілізація. У місці, відомому як Караль, люди збудували один із найдавніших міських центрів у Західній півкулі.

Це поселення, історія якого налічує приблизно 5000 років, стало головним центром політичного, релігійного та суспільного життя, ставши рідкісним прикладом великого суспільства, яке, ймовірно, процвітало без воєн, пише IFLScience.

Розташований у долині Супе в Перу, Караль вперше виявили у 1905 році. На цій території було 32 великі споруди, зокрема Піраміде-Майор, висота якої становить близько 18 метрів. Упродовж десятиліть дослідники недооцінювали його вік, але радіовуглецеве датування показало, що місто було засноване приблизно у 3000 році до н. е.

На території міста археологи виявили 32 великі споруди, зокрема Піраміде-Майор, висота якої становить близько 18 метрів Фото: Wikimedia Commons

Це зробило Караль одним із найдавніших відомих міських центрів у світі, що робить його сучасником цивілізації Стародавнього Єгипту та відсуває часові рамки існування складних суспільств в Америці на понад тисячоліття назад.

Відео дня

Розкопки виявили складне поселення з церемоніальними площами, житловими районами та громадськими будівлями. Археологи оцінили, що там проживало близько 3000 людей, які брали участь у великих політичних та релігійних зібраннях.

Одним із найнезвичайніших аспектів Карала була очевидна відсутність воєн. Дослідники не знайшли зброї, оборонних стін чи військових укріплень. Це спонукало припустити, що місто підтримувало стабільність завдяки торгівлі, а не конфліктам.

Караль займав стратегічне положення між тихоокеанським узбережжям, Андами та регіоном Амазонки. Торгові мережі, ймовірно, доставляли цінні товари та ресурси з віддалених районів, що сприяло зміцненню впливу міста. Маючи менше ресурсів, присвячених військовій діяльності, мешканці, можливо, більше зосереджувалися на культурних та церемоніальних заходах. Доказом цього став великий амфітеатр, де, ймовірно, відбувалися громадські заходи та вистави.

Маючи менше ресурсів, присвячених військовій діяльності, мешканці, можливо, більше зосереджувалися на культурних та церемоніальних заходах Фото: Wikimedia Commons

Музика, здається, відігравала важливу роль у повсякденному та церемоніальному житті. Археологи виявили десятки флейт, виготовлених з кісток пеліканів та кондорів, а також корнети, зроблені з решток оленів та лам. Ці інструменти не тільки свідчать про музичні традиції, а й відображають зв'язки з віддаленими регіонами. Використані матеріали вказують на те, що Караль підтримував розгалужені мережі обміну по всій Південній Америці.

Попри свій успіх, Караль зрештою зіткнувся з серйозною екологічною кризою. Приблизно 4 200 років тому сильна посуха спричинила неврожай та дефіцит харчів. Деякі дослідники пов'язують цю подію з більш масштабним кліматичним епізодом, що вплинув на стародавні суспільства в таких регіонах, як Месопотамія та частини Азії. Посуха спричинила величезний тиск на населення та змінила хід розвитку цивілізації.

Замість того, щоб зникнути одразу, багато тих, хто вижив, ймовірно, переселилися у пошуках надійніших джерел води. Свідчення цього переселення можна побачити в Пеніко, місті, розташованому приблизно за 16 кілометрів на схід від Карала в горах.

Приблизно 4 200 років тому сильна посуха спричинила неврожай та дефіцит харчів Фото: Wikimedia Commons

Засноване близько 1800 року до н. е., Пеніко мало монументальну архітектуру, що дуже нагадувала попереднє місто. Декоративні фризи, знайдені там, можуть навіть зберігати спогади про посуху та голод, яких зазнало населення.

Саме місто Пеніко зрештою було покинуте близько 1500 року до н. е., що ознаменувало останній розділ цивілізації Караль. Хоча пізніші американські суспільства стали відомими завдяки військовій могутності та територіальній експансії, Караль запропонував іншу модель. Його історія свідчила про те, що торгівля, культура, музика та співпраця могли підтримувати велике й впливове суспільство упродовж століть.

Інші новини науки