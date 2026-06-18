У Албанії знайшли святилище забутих богів: це вперше в історії (фото)

На півночі Албанії археологи розкопали великий храм елліністичного періоду — знахідка, яка може допомогти пролити світло на історію стародавнього поселення, яке, як вважається, є загубленим містом Бассанія. Розкопки дали цінну інформацію про іллірійську культуру, релігію та міський розвиток у регіоні, який досі лише частково вивчений науковцями.

Місце розкопок розташоване поблизу села Бушат, де знаходяться залишки великого іллірійського поселення. Експерти припускають, що це поселення може бути втраченою Бассанією, пише Heritage Daily.

Розташоване між іллірійською столицею Шкодрою та грецьким містом Ліссос, це укріплене поселення колись займало важливе місце в античній Іллірії. Після того як у III столітті н. е. його покинули, місто поступово занепало. Згодом місцеві жителі використовували багато його кам'яних блоків як будівельний матеріал, і в деяких сусідніх будинках досі можна побачити каміння, взяте з античного поселення.

Поселення було знову виявлено у 2018 році в рамках спільного проєкту, в якому брали участь Центр дослідження античності Південно-Східної Європи Варшавського університету та Тіранський університет. Ранні розкопки виявили оборонні стіни, укріплені ворота з бастіонами та залишки кількох споруд.

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Під час останнього сезону розкопок археологи зосередилися на акрополі, що височіє на пагорбі над поселенням. Там вони виявили збережений кам'яний фундамент прямокутної будівлі розміром 13,6 на 9,6 метрів. Дослідники відзначили, що розміри та конструкція будівлі дуже нагадують класичні грецькі храми.

"Судячи з розташування споруди на вершині пагорба та її орієнтації за сторонами світу, можна припустити, що це залишки храму, який увінчував акрополь міста з IV до II століття до н. е.", — зазначив Пьотр Дичек, директор Центру дослідження античності Південно-Східної Європи при Варшавському університеті.

Знахідки на місці розкопок свідчать про те, що пізніше римляни збудували меншу споруду поруч із руїнами храму Фото: University of Warsaw

Під час розкопок також було виявлено частину навколишньої оборонної стіни. Археологи вважають, що вона утворювала священну огорожу, відому як "теменос" — територію, відведену для релігійних обрядів і присвячену божеству. Такі огорожі були поширені в давньогрецьких та середземноморських релігійних традиціях і часто позначали межі священного простору.

Дослідники охарактеризували цю знахідку як особливо важливу, оскільки раніше в північній Албанії не було виявлено жодного іншого іллірійського храму. Цей храм може надати нову інформацію про релігійні обряди іллірійців — стародавнього народу, що населяв частину західних Балкан до того, як римське панування поширилося на цей регіон.

Знахідки на місці розкопок свідчать про те, що пізніше римляни збудували меншу споруду поруч із руїнами храму. Археологи вважають, що вона майже століття слугувала спостережним пунктом, що дозволяло римській владі контролювати велику територію, яка простягалася від Шкодера до стародавнього Ліссоса та узбережжя Адріатичного моря.

Роботи на місці розкопок тривають, оскільки дослідники шукають додаткові докази, які могли б підтвердити, чи справді це поселення було стародавнім містом Бассанія. У разі підтвердження це відкриття стане важливою частиною історичної мозаїки Іллірії та допоможе краще зрозуміти одне з найзначніших античних поселень регіону.

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