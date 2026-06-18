Археологи знайшли пам'ятки невідомої цивілізації: вони ховалися під сучасним містом (фото)

На сході Мексики археологи виявили залишки стародавнього церемоніального комплексу та величезний різьблений кам'яний монумент, що свідчить про існування раніше невідомої культури, яка існувала понад 1 400 років тому. Відкриття відбулося під час розкопок у штаті Веракрус.

Залишки виявили під час археологічної рятувальної експедиції в районі житлової забудови Сан-Лукас у місті Коатепек. Однією з найважливіших знахідок стала прямокутна платформа розміром 30 метрів у довжину та 12 метрів у ширину, пише Heritage Daily.

Споруда, зведена з плит та ретельно обтесаного білого вапняку, містила вигравірувані геометричні візерунки та круглі камені, розміщені вздовж двох її сторін. Археологи зазначили, що такі архітектурні особливості раніше в цьому регіоні ніколи не фіксувалися.

Поруч із платформою дослідники виявили монолітну кам’яну скульптуру висотою 1,88 метра. На пам'ятнику зображено двох пишно вбраних представників еліти, які приймають священну рідину від божественної фігури, розташованої над ними. Фахівці зазначили, що одна з фігур може мати риси мая, що може свідчити про культурні контакти між громадами різних частин Мезоамерики.

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Споруда, зведена з плит та ретельно обтесаного білого вапняку, містила вигравірувані геометричні візерунки та круглі камені, розміщені вздовж двох її сторін Фото: INAH

І платформа, і скульптура були знайдені у надзвичайно хорошому стані. Вже розпочато консерваційні роботи над пам'ятником, а щодо архітектурних залишків заплановано проведення реставрації та стабілізації.

Під час розкопок також було виявлено кілька церемоніальних жертвоприношень. Серед них — обвуглені залишки кукурудзи, закопані керамічні посудини та уламки намистини з зеленого каменю. Виявлені предмети передали до лабораторій для подальшого дослідження, і наразі їх вивчає міждисциплінарна команда під керівництвом Альберто Васкеса Домінгеса та Ліно Еспінози Гарсії з Центру INAH у Веракрусі.

На пам'ятнику зображено двох пишно вбраних представників еліти, які приймають священну рідину від божественної фігури, розташованої над ними Фото: INAH

Міністр культури Мексики Клаудія Куріель де Іказа наголосила на важливості цієї знахідки. Вона зазначила: "Кожна споруда, кожен предмет і кожен символ, що виявляються в ході археологічних досліджень, нагадують нам, що Мексика володіє однією з найбагатших і найрізноманітніших культурних спадщин у світі".

Хоча Веракрус часто пов'язують із цивілізацією тотонаків, дослідники повідомили, що наразі немає доказів, які б пов'язували нещодавно виявлені залишки з цією культурою. Натомість фахівці вважають, що це поселення належало місцевому населенню, яке розвивало власні традиції, підтримуючи водночас зв'язки з іншими громадами вздовж узбережжя Мексиканської затоки.

Фото: INAH

Розкопки проводяться на ділянці площею 12 гектарів, яка перебуває під археологічним дослідженням з кінця 2025 року. Очікується, що дослідження триватимуть до серпня 2026 року, а лабораторний аналіз вилучених матеріалів має бути завершений на початку 2027 року.

Цей проєкт є частиною ширшої дослідницької програми, яку проводить Центр INAH у Веракрусі поблизу археологічного пам'ятника Кампо-В'єхо. Дослідження в цьому районі тривають з 2000 року, і, за словами археологів, останні знахідки надають цінну інформацію про соціальний та культурний розвиток доіспанських спільнот у центральній частині штату Веракрус.

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