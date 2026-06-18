Неподалік від Галича виявили артефакти трипільської культури: знахідкам 5 000 років (фото)

На полі поблизу села Мединя в Галицькій громаді Івано-Франківської області археологи виявили артефакти, пов'язані з трипільскою культурою. За словами дослідників, вік цих предметів становить понад 5 000 років.

Артефакти знайшли на поверхні зораного поля, засіяного гречкою та соєю. Серед знахідок — уламки кераміки, крем'яні відщепи, крем'яні молотки та дві частини сокири, виготовленої з опоки — твердої осадової породи. Про відкриття повідомили у Національному заповіднику "Давній Галич".

Серед знахідок — уламки кераміки, крем'яні відщепи, крем'яні молотки та дві частини сокири, виготовленої з опоки — твердої осадової породи Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

Тарас Ткачук, завідувач відділу археології заповідника, розповів, що 11 червня він разом з іншими співробітниками відвідав місце розташування відомого трипільського поселення поблизу села Мединя в урочищах Лази та Чумали. У 1970-х роках там проводив розкопки археолог Віталій Конопля, а сьогодні ця земля використовується для сільського господарства.

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"Ми навідалися туди, щоб глянути, який стан пам'ятки: чи вона не руйнується, чи не розорюється. Трішки виявили знахідок трипільської культури. На елементах кераміки побачили специфічний розпис. Тому можемо сказати, що вони стояли на краю трипільського світу, належали до його останнього періоду. Такі пам'ятки знаходили на території Буковини, Молдови", — зазначив Тарас Ткачук.

Тарас Ткачук, завідувач відділу археології заповідника, розповів, що 11 червня він разом з іншими співробітниками відвідав місце розташування відомого трипільського поселення Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

Трипільська культура процвітала приблизно між 5400 і 2500 роками до н. е. на території сучасних України, Молдови та Румунії. Вона відома великими поселеннями, розвиненим гончарством та декоративною розписною керамікою. Фрагменти кераміки, знайдені поблизу Медині, можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти культурні зв'язки між громадами, що мешкали в регіоні Верхнього Подністров’я та сусідніх районах.

За словами Ткачука, нещодавно виявлені артефакти передадуть до колекцій Національного заповідника "Давній Галич". Археологи вважають, що навіть невеликі знахідки можуть розкрити важливі деталі про повсякденне життя, торгівлю, ремесла та особливості розселення людей, що жили тисячі років тому.

Нещодавно виявлені артефакти передадуть до колекцій Національного заповідника "Давній Галич" Фото: Національний заповідник "Давній Галич" Трипільське поселення розташоване поблизу села Мединя Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

Ця знахідка додає ще одну ланку до історії регіону та допомагає зберегти свідчення про людей, які жили тут задовго до появи писемних джерел. Кожен артефакт сприяє кращому розумінню стародавніх громад, які сформували культурну спадщину України.

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