Недалеко от Галича обнаружили артефакты трипольской культуры: находкам 5 000 лет (фото)

На поле недалеко от села Мединя в Галицкой общине Ивано-Франковской области археологи обнаружили артефакты, связанные с трипольской культурой. По словам исследователей, возраст этих предметов превышает 5 000 лет.

Артефакты были найдены на поверхности вспаханного поля, засеянного гречихой и соей. Среди находок — обломки керамики, кремневые отщепы, кремневые молотки и две части топора, изготовленного из опоки — твёрдой осадочной породы. Об открытии сообщили в Национальном заповеднике "Древний Галич".

Среди находок — обломки керамики, кремневые отщепы, кремневые молотки и две части топора, изготовленного из опоки — твердой осадочной породы Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

Тарас Ткачук, заведующий отделом археологии заповедника, рассказал, что 11 июня он вместе с другими сотрудниками посетил место расположения известного трипольского поселения вблизи села Мединя в урочищах Лазы и Чумалы. В 1970-х годах там проводил раскопки археолог Виталий Конопля, а сегодня эта земля используется для сельского хозяйства.

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"Мы побывали там, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится памятник: не разрушается ли он, не разрывается ли. Обнаружили несколько находок трипольской культуры. На элементах керамики заметили характерную роспись. Поэтому можно сказать, что они находились на окраине трипольского мира и относились к его последнему периоду. Подобные памятники находили на территории Буковины и Молдовы", — отметил Тарас Ткачук.

Тарас Ткачук, заведующий отделом археологии заповедника, рассказал, что 11 июня он вместе с другими сотрудниками посетил место, где находится известное трипольское поселение Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

Трипольская культура процветала примерно между 5400 и 2500 годами до н. э. на территории современных Украины, Молдовы и Румынии. Она известна крупными поселениями, развитым гончарством и декоративной расписной керамикой. Фрагменты керамики, найденные вблизи Медины, могут помочь исследователям лучше понять культурные связи между общинами, прожившими в регионе Верхнего Поднестровья и соседних районах.

По словам Ткачука, недавно обнаруженные артефакты будут переданы в коллекции Национального заповедника "Древний Галич". Археологи считают, что даже небольшие находки могут раскрыть важные детали о повседневной жизни, торговле, ремеслах и особенностях расселения людей, живших тысячи лет назад.

Недавно обнаруженные артефакты будут переданы в коллекции Национального заповедника "Древний Галич" Фото: Національний заповідник "Давній Галич" Трипольское поселение расположено недалеко от села Мединя Фото: Національний заповідник "Давній Галич"

Эта находка добавляет ещё одно звено в историю региона и помогает сохранить свидетельства о людях, живших здесь задолго до появления письменных источников. Каждый артефакт способствует лучшему пониманию древних общин, сформировавших культурное наследие Украины.

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