В Египте обнаружены артефакты разных эпох: такого открытия никто не ожидал (фото)

В ходе раскопок в Ихнасии-аль-Мадина в Египте археологи обнаружили впечатляющую коллекцию артефактов древнеегипетского, греческого и римского периодов. Эти находки дали новые свидетельства о религиозном, культурном и экономическом значении города на протяжении веков.

Ихнасия-аль-Мадина, известная в греческие времена как Гераклеополис, когда-то была столицей 20-го нома Верхнего Египта. В древнеегипетских летописях город назывался nn nswt, что означает "Ребёнок короля", пишет The Jerusalem Post.

Среди наиболее важных находок — картуш с тронным именем и именем при рождении фараона Сенусрета III, пятого правителя 12-й династии Египта в период Среднего царства. Археологи также обнаружили ещё один картуш с именем Осир-Нареф — местной формой бога Осириса, которому поклонялись в этом городе.

По словам Хишама Эль-Лейти, генерального секретаря Верховного совета по делам древностей Египта, находка картуша Сенусрета III имеет особое значение, поскольку она подтверждает сакральную роль города в период Среднего царства.

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В ходе раскопок археологи обнаружили остатки римской базилики. Исследователи установили, что сооружение изначально выполняло функцию общественного здания в период правления Птолемеев, а впоследствии, в раннехристианскую эпоху, было преобразовано в церковь. Рядом археологи обнаружили остатки дорийского храма, датируемого VI веком.

Исследователи также обнаружили формы, которые использовались для чеканки монет в римский период Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Мохамед Абдель-Бадие, руководитель отдела древних египетских памятников при Высшем совете по вопросам древностей, заявил, что предварительные исследования показали: камни из более древнего храма были повторно использованы при строительстве базилики. Некоторые из этих массивных камней были расположены так, чтобы поддерживать колонны, вес которых, по оценкам, составлял 45 тонн. Три из этих колонн до сих пор стоят на своих первоначальных местах, предоставляя ценную информацию о древних методах строительства.

Еще одной значимой находкой стала мраморная голова статуи греческой богини Афродиты. Абдель-Бади пояснил, что этот артефакт имеет "черты лица и вьющиеся волосы в стиле, отражающем классические художественные особенности, характерные для статуй божеств и выдающихся деятелей того периода". Скульптура свидетельствует о сильном влиянии греческих художественных традиций в Египте после прихода эллинистической культуры.

Исследователи также обнаружили настенные статуи и формы, использовавшиеся для чеканки монет в римский период. Доктор Сами Дардири, глава Центрального управления по делам древностей Среднего Египта, отметил, что эти находки свидетельствуют о важности города и "продолжении его культурного и экономического процветания".

Министерство туризма и древностей отметило, что эти находки свидетельствуют о многовековой истории региона и разнообразии цивилизаций, которые формировали Египет на протяжении веков. Сочетание египетских, греческих, римских и раннехристианских памятников в одном месте продемонстрировало, как различные культуры взаимодействовали между собой и оставили неизгладимый след в этом регионе.

Кроме того, археологи сообщили об обнаружении почти полного погребального набора в Гелиополисе — одном из древнейших и важнейших городов Древнего Египта. Расположенный на территории современного Каира, Гелиополис был главным религиозным центром, посвященным поклонению Ра. Недавно обнаруженный погребальный набор нашли под захоронением, в котором находились человеческие останки.

Кроме того, археологи сообщили об обнаружении почти полного погребального набора в Гелиополисе Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Лейти отметил, что в погребении находились медное зеркало, два алебастровых сосуда с крышками, в которых до сих пор сохранились следы косметических средств, а также третий сосуд, изготовленный из черного обсидиана. Министерство охарактеризовало этот набор как первый почти полный погребальный набор, когда-либо обнаруженный в этом районе.

Эти находки дают более четкое представление о повседневной жизни, религиозных верованиях, торговле, искусстве и архитектуре в разные исторические периоды. Каждый артефакт помогает исследователям лучше понять, как менялось египетское общество, сохраняя при этом связи со своим прошлым.

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