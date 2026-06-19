Тайна корабля с сокровищами раскрыта: ученые наконец-то узнали его историю (фото)

Затонувший корабль, обнаруженный у южного побережья Англии, наконец-то идентифицировали после десятилетий исследований. Внимание к этому судну привлекли сотни золотых монет и груз, ставший ценным источником информации о международной торговле в XVII веке.

Корабль был идентифицирован как "Дом ван Кеулен" — голландское торговое судно, которое осенью 1633 года отправилось из Марокко в Нидерланды, пишет Popular Archaeology.

Согласно историческим записям, обнаруженным независимым историком Ианом Фриэлом в Национальном архиве, во время плавания корабль столкнулся с сильными штормами. На судне образовалась пробоина, и оно в конечном итоге затонуло недалеко от Салкомба в графстве Девон, вдоль южного побережья Англии. Несмотря на потерю корабля, все члены экипажа выжили.

"Дом ван Кеулен" — голландское торговое судно, которое осенью 1633 года отплыло из Марокко в Нидерланды Фото: British Museum

Затонувшее судно обнаружили в 1995 году, что стало началом многолетних исследований, проведённых экспертами из Британского музея, Университета Борнмута и Юго-Западной группы морской археологии. Их работа была сосредоточена на идентификации как самого судна, так и груза, который оно перевозило. Профессор Дэйв Пархем из Университета Борнмута, который совместно с бывшей кураторшей Британского музея Венецией Портер выступил соавтором издания "От Марокко до побережья Англии: история "Дом ван Кеулен", помог воссоздать историю судна и его груза.

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Среди груза было 150 мешков гумиарабика, 64 мешка селитры, 320 козьих шкур и 9 000 барбарийских дукатов — золотых монет, отчеканенных в Марокко. Хотя значительную часть груза, вероятно, подняли вскоре после затопления, более 400 золотых монет оставались на морском дне вплоть до их подъема в 1995 году.

Монеты происходили с Барбарийского побережья — региона, связанного с современным Марокко. В XVI и XVII веках голландские купцы регулярно обменивали промышленные товары на западноафриканское золото. В то время Нидерланды обладали одной из самых мощных морских отраслей в Европе и управляли обширной торговой сетью по всему миру. Импортированные дукаты часто переплавляли и превращали в голландские золотые монеты.

Профессор Пархем отметил, что эта находка свидетельствует об экономических связях между Марокко, Великобританией и Нидерландами. Он заявил: "Это дает важный контекст для понимания богатства и архитектуры саадитских шарифов, торговли африканским золотом, а также является наглядным доказательством процветания морской торговли XVII века, которая связывала Марокко, Нидерланды и Великобританию".

Монеты происходили с Барбарийского побережья — региона, связанного с современным Марокко Фото: British Museum

О внешнем виде корабля сохранилось очень мало информации. Не найдено ни одной известной картины или иллюстрации, на которых был бы изображён "Дом ван Кеулен". По оценкам исследователей, затонувший корабль имеет длину около 30 метров и лежит на глубине примерно 18 метров. Пушки, якоря и мелкие грузовые предметы до сих пор разбросаны по всему месту затопления.

Среди прочих предметов, извлечённых из затонувшего корабля и хранящихся в настоящее время в Британском музее, — оловянная миска, ложка, золотые украшения, керамика, печать, грузило в форме рыбы и золотой самородок в форме пальца.

Джереми Д. Хилл, руководитель отдела исследований Британского музея, отметил важность этой находки. Он сказал: "Обнаружение африканского золота на дне моря у побережья Девона стало удивительным открытием, которое породило множество вопросов о том, как оно туда попало".

Среди прочих предметов, извлеченных из затонувшего корабля, — оловянная миска, ложка, золотые украшения, керамика, печать, грузило в форме рыбы и золотой самородок в форме пальца Фото: British Museum

Сам затонувший корабль находится под защитой Закона об охране затонувших кораблей 1973 года. Доступ к месту находки ограничен, а власти продолжают контролировать эту территорию, чтобы предотвратить незаконное вмешательство и сохранить исторические останки для будущих исследований.

Идентификация корабля "Дом ван Кеулен" связывает археологические данные с историческими записями, позволяя исследователям воссоздать утраченный раздел морской истории.

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