Таємницю корабля зі скарбами розкрито: вчені нарешті дізналися його історію (фото)

Затонулий корабель, знайдений біля південного узбережжя Англії, нарешті ідентифікували після десятиліть досліджень. Увагу до цього судна привернули сотні золотих монет та вантаж, який став цінним джерелом інформації про міжнародну торгівлю у XVII столітті.

Корабель ідентифікували як "Дом ван Кеулен" — голландське торгове судно, яке восени 1633 року вирушило з Марокко до Нідерландів, пише Popular Archaeology.

Згідно з історичними записами, виявленими незалежним істориком Іаном Фріелом у Національному архіві, під час плавання корабель зіткнувся з сильними штормами. На судні утворилася пробоїна, і воно зрештою затонуло поблизу Салкомба в графстві Девон, уздовж південного узбережжя Англії. Попри втрату корабля, усі члени екіпажу вижили.

"Дом ван Кеулен" — голландське торгове судно, яке восени 1633 року вирушило з Марокко до Нідерландів Фото: British Museum

Затонуле судно виявили в 1995 році, що стало початком багаторічних досліджень, проведених експертами з Британського музею, Університету Борнмута та Південно-Західної групи морської археології. Їхня робота була зосереджена на ідентифікації як самого судна, так і вантажу, який воно перевозило. Професор Дейв Пархем з Університету Борнмута, який спільно з колишньою кураторкою Британського музею Венетією Портер виступив співавтором видання "Від Марокко до узбережжя Англії: історія "Дом ван Кеулен", допоміг відтворити історію судна та його вантажу.

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Серед вантажу було 150 мішків гуміарабіку, 64 мішки селітри, 320 козячих шкур та 9 000 барбарійських дукатів — золотих монет, викарбуваних у Марокко. Хоча значну частину вантажу, ймовірно, підняли незабаром після затоплення, понад 400 золотих монет залишалися на морському дні аж до їхнього підняття у 1995 році.

Монети походили з Барбарійського узбережжя — регіону, пов'язаного з сучасним Марокко. У XVI та XVII століттях голландські купці регулярно обмінювали промислові товари на західноафриканське золото. На той час Нідерланди мали одну з найпотужніших морських галузей Європи та керували великою торгівельною мережею по всьому світу. Імпортовані дукати часто переплавляли й перетворювали на голландські золоті монети.

Професор Пархем зазначив, що ця знахідка є свідченням економічних зв’язків між Марокко, Великою Британією та Нідерландами. Він заявив: "Це надає важливий контекст для розуміння багатства та архітектури Саадітських шаріфів, торгівлі африканським золотом, а також є наочним доказом процвітання морської торгівлі XVII століття, що поєднувала Марокко, Нідерланди та Велику Британію".

Монети походили з Барбарійського узбережжя — регіону, пов'язаного з сучасним Марокко Фото: British Museum

Про зовнішній вигляд корабля збереглося дуже мало інформації. Не знайдено жодних відомих картин чи ілюстрацій, що зображують "Дом ван Кеулен". За оцінками дослідників, затонулий корабель має довжину близько 30 метрів і лежить на глибині приблизно 18 метрів. Гармати, якорі та дрібні вантажні предмети досі розкидані по всьому місці затоплення.

Серед інших предметів, вилучених із затонулого корабля та які зараз зберігаються у Британському музеї, — олов’яна миска, ложка, золоті прикраси, кераміка, печатка, тягарець у формі риби та золотий самородок у формі пальця.

Джеремі Д. Хілл, керівник відділу досліджень Британського музею, аідзначив важливість цієї знахідки. Він сказав: "Виявлення африканського золота на дні моря біля узбережжя Девона стало дивовижним відкриттям, яке породило безліч запитань щодо того, як воно туди потрапило".

Серед інших предметів, вилучених із затонулого корабля — олов"яна миска, ложка, золоті прикраси, кераміка, печатка, тягарець у формі риби та золотий самородок у формі пальця Фото: British Museum

Сам затонулий корабель залишається під захистом Закону про охорону затонулих кораблів 1973 року. Доступ до місця знахідки обмежений, а влада продовжує контролювати цю територію, щоб запобігти незаконному втручанню та зберегти історичні рештки для майбутніх досліджень.

Ідентифікація корабля "Дом ван Кеулен" пов'язує археологічні свідчення з історичними записами, даючи дослідникам змогу реконструювати втрачений розділ морської історії.

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