В римском саркофаге 200 лет выращивали цветы: как этот артефакт оставался незамеченным (фото)

Декоративная каменная ваза для цветов, как оказалось, была частью древнеримского саркофага, датируемого III веком н. э. Проведя почти 200 лет под открытым небом в качестве элемента фонтана и цветочной вазы, артефакт наконец получил признание своей истинной исторической ценности.

Этот необычный предмет находился на территории Бленгеймского дворца — поместья XVIII века в Англии, пишет Science Alert.

В 2017 году сотрудники дворца и реставраторы обнаружили, что мраморная передняя панель, прикреплённая к садовой ванне, изначально была частью римского каменного саркофага. Сохранившаяся часть выдержала столетия воздействия погодных условий и воды, прежде чем эксперты сняли её для проведения реставрационных работ.

Реставратор Николас Банфилд руководил проектом реставрации. Он отметил, что артефакт сохранился в отличном состоянии, несмотря на многолетнее использование в качестве резервуара для фонтана. После предварительного осмотра команда отсоединила мраморную панель от свинцовой цистерны и доставила её в реставрационные мастерские для очистки, ремонта и стабилизации.

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Артефакт сохранился в отличном состоянии, несмотря на многолетнее использование Фото: Cliveden Conservation

Сам саркофаг не был неизвестным объектом. Классицистка Захра Ньюби ранее рассматривала его в научной работе, посвящённой римскому портретному искусству и погребальным памятникам. На резном рельефе изображен римский бог Дионис, стоящий в центре в сопровождении Геракла и Ариадны, а декоративные львиные головы обрамляют сцену.

Исторические упоминания об этом артефакте уходят корнями в прошлое на сотни лет. Еще до 1530 года итальянский художник Баттиста Франко Венециано создал эскиз этого рельефа, который в настоящее время хранится в Музее Штеделя. Еще один рисунок того же объекта XVI века хранится в Метрополитен-музее. Саркофаг также был описан в 1882 году в книге Адольфа Михаэлиса "Античные мраморы в Великобритании".

Одним из самых удивительных аспектов этой истории является то, что артефакт был доступен для осмотра общественности на протяжении десятилетий. В 2010 году один из посетителей даже опубликовал в сети фотографию и предположил, что "ваза" похожа на римский саркофаг типа "ленос" — дизайн, который широко использовался во времена Римской империи.

Еще до 1530 года итальянский художник Баттиста Франко Венециано создал эскиз этого рельефа, который в настоящее время хранится в Музее Штеделя Фото: Музей Штеделя

Несмотря на эти подсказки, сотрудники дворца, как сообщается, не знали всей истории этого предмета вплоть до 2016 года, когда специалист по антиквариату, посетивший усадьбу, предложил провести дополнительное исследование. После извлечения из сада сохранившаяся мраморная часть имела длину около двух метров и весила почти 400 килограммов. Позже эксперты оценили её стоимость примерно в 400 000 долларов США.

Остаётся вопрос: как столь важный римский артефакт так долго оставался незамеченным? Многие посетители, вероятно, считали его современной репродукцией, поскольку садовые орнаменты в классическом стиле распространены по всей Европе. Другие полагали, что персонал дворца уже знал о его значении. Археолог и историк античности Кристофер Дикенсон признался, что и сам предполагал, будто во дворце полностью понимали, что это за предмет.

Сегодня посетители могут осмотреть отреставрированную панель саркофага в помещении, где она защищена от погодных условий и экологических повреждений Фото: Cliveden Conservation

Сегодня посетители могут осмотреть отреставрированную панель саркофага в помещении, где она защищена от погодных условий и экологических повреждений. Директор дворца Кейт Балленджер выразила надежду, что контролируемые условия позволят артефакту сохраниться ещё на многие века.

Однако одна загадка остаётся неразгаданной. Архивные записи свидетельствуют лишь о том, что артефакт перешёл в собственность 5-го герцога Мальборо где-то в XIX веке. Когда именно он его приобрел и как этот предмет попал в Бленгеймский дворец — это вопросы, на которые историки, возможно, никогда не смогут ответить.

Однако это повторное открытие показывает, как важные исторические предметы порой могут оставаться незамеченными на глазах у всех, ожидая, пока кто-нибудь осознает их истинное значение.

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