Находка удивила экспертов: новые подробности о загадочном монолите в Мексике (видео)

Археологи на востоке Мексики обнаружили древние руины, которые свидетельствуют о культурном влиянии майя, а также содержат архитектурные элементы, ранее не зафиксированные в этом регионе. Открытие было сделано в штате Веракрус и привлекло внимание ученых благодаря своим необычным особенностям и исторической значимости.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум во время пресс-конференции назвала эту находку "очень важной" и заявила, что будут выделены средства для поддержки дальнейших исследований и реставрационных работ на этом месте, пишет Science Alert

Археологический участок, известный как Кампо-Вьехо, расположенный недалеко от города Коатепек, включал круглую каменную платформу, не похожую ни на одно из ранее задокументированных сооружений в этой части Мексики.

Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) также обнаружили большой монолит с изображением фигуры, которая, вероятно, имеет черты майя. Археолог Лино Эспиноза Гарсия, один из координаторов проекта, назвал эту находку "уникальной и беспрецедентной".

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Руины датируются раннеклассическим периодом — между 200 и 600 годами н. э. Среди остатков были платформы, построенные из плит и известняка, украшенные квадратными фигурами. Археологи отметили, что эти элементы дизайна, наряду с круглыми каменными сооружениями, ранее в этом районе никогда не фиксировались.

Альберто Васкес, еще один археолог, руководящий раскопками, отметил, что это сооружение является "очень своеобразным", и добавил: "На данный момент у нас нет никаких данных о его связи с другими (древними) памятниками".

Одним из самых впечатляющих предметов, найденных на месте раскопок, стал монолит, на котором изображена символическая сцена с участием двух фигур. "Это две фигуры, которые о чем-то просят; они держат чашу и получают что-то — мы полагаем, что это жидкость", — пояснил Эспиноза. Он добавил: "Очевидно, что в этом контексте это божественная жидкость; мы полагаем, что это вода".

Судя по всему, на этой сцене изображены два представителя элиты, получающие священную жидкость от божественного существа Фото: INAH

Исследователи полагают, что находка может отражать период сильной засухи в регионе. Судя по всему, на сцене изображены два представителя элиты, получающие священную жидкость от божественного существа. Если эта интерпретация верна, памятник может предоставить ценную информацию о религиозных верованиях, экологических условиях и социальных структурах периода Ранней классики.

Это открытие расширяет наши знания о древних обществах в Веракрусе и поднимает новые вопросы о культурном взаимодействии, религиозных практиках и реакции на экологические вызовы. Продолжение раскопок и изучение этого места может помочь археологам лучше понять, как жили и приспосабливались различные общины тысячи лет назад.

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