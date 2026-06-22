Знахідка здивувала експертів: нові подробиці про загадковий моноліт у Мексиці (відео)

Археологи на сході Мексики виявили стародавні руїни, які містять свідчення культурного впливу мая, а також архітектурні елементи, раніше не зафіксовані в цьому регіоні. Відкриття було зроблено в штаті Веракрус і привернуло увагу науковців завдяки своїм незвичайним особливостям та історичній значущості.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум під час прес-конференції назвала цю знахідку "дуже важливою" та заявила, що будуть виділені кошти для підтримки подальших досліджень та реставраційних робіт на цьому місці, пише Science Alert

Археологічна ділянка, відома як Кампо-В'єхо, розташована поблизу міста Коатепек, містила круглу кам'яну платформу, яка не схожа на жодну з раніше задокументованих споруд у цій частині Мексики.

Дослідники з Національного інституту антропології та історії (INAH) також виявили великий моноліт із зображенням фігури, яка, ймовірно, має риси мая. Археолог Ліно Еспіноза Гарсія, один із координаторів проєкту, назвав цю знахідку "унікальною та безпрецедентною".

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Руїни датуються ранньокласичним періодом — між 200 і 600 роками н. е. Серед залишків були платформи, збудовані з плит та вапняку, прикрашені квадратними фігурами. Археологи зазначили, що ці елементи дизайну, разом із круглими кам'яними спорудами, раніше в цьому районі ніколи не фіксувалися.

Альберто Васкес, ще один археолог, який керує розкопками, зазначив, що ця споруда є "дуже своєрідною", і додав: "Наразі ми не маємо жодних даних про її зв’язок з іншими (стародавніми) пам’ятками".

Одним із найвражаючих предметів, знайдених на місці розкопок, став моноліт, на якому зображено символічну сцену за участю двох фігур. "Це дві постаті, які просять про щось; вони тримають чашу і отримують щось — ми вважаємо, що це рідина", — пояснив Еспіноза. Він додав: "Очевидно, що в цьому контексті це божественна рідина; ми вважаємо, що це вода".

Сцена, судячи з усього, зображує двох представників еліти, які отримують священну рідину від божественного істоти Фото: INAH

Дослідники вважають, що знахідка може відображати період сильної посухи в регіоні. Сцена, судячи з усього, зображує двох представників еліти, які отримують священну рідину від божественного істоти. Якщо ця інтерпретація правильна, пам'ятник може надати цінну інформацію про релігійні вірування, екологічні умови та соціальні структури періоду Ранньої класики.

Це відкриття розширює знання про стародавні суспільства у Веракрусі та порушує нові питання щодо культурної взаємодії, релігійних практик та реакції на екологічні виклики. Продовження розкопок та дослідження цього місця може допомогти археологам краще зрозуміти, як жили та пристосовувалися різні громади тисячі років тому.

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