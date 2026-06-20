Вчений розкрив темну таємницю народу Моче: знайдено фундаментальний ритуал (фото)

Стародавні художні твори з Перу надали дослідникам нові підказки щодо релігійних церемоній, які, можливо, були набагато складнішими, ніж досі вважалося. Нещодавнє дослідження показало, що сцени, які зображують жертвоприношення в горах, не були просто записами окремих ритуалів.

Натомість сцени, ймовірно, становили частину ширшої міфологічної історії, що включала священні гори, печери, божества, криваві жертви та церемоніальні вистави, пише Greek Reporter.

Упродовж багатьох років археологи вважали зображення гірських жертвоприношень однією з найважливіших релігійних тем культури Моче, яка процвітала вздовж північного узбережжя Перу приблизно в період з 200 по 800 рік н. е. Представники культури Моче створили одні з найдетальніших художніх творів у стародавній Америці, часто прикрашаючи керамічні посудини сценами, пов’язаними з релігією та міфологією.

Археологи вважали зображення гірських жертвоприношень однією з найважливіших релігійних тем культури Моче Фото: Wikimedia Commons

Щоб дослідити ці зображення, Крістофер Селвін Вай вивчив 60 керамічних посудин із музейних колекцій Перу, Європи та США. Порівнюючи повторювані фігури, дії та візуальні мотиви, він дійшов висновку, що ці сцени, ймовірно, утворюють цілісний наратив, а не окремі події. Згідно з дослідженням, ця послідовність нагадує інші міфологічні історії Моче, вже відомі вченим.

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Сюжет починається з надприродної постаті під назвою "Зморшкувате обличчя", яка з’являється у супроводі слуг та ігуани. На кількох зображеннях "Зморшкувате обличчя" демонструє пояс із двоголових змій перед тим, як піднятися на священну гору. Біля вершини стоїть жертвенна фігура, яку називають "Зігнута людина".

Далі в оповіді "Зморшкувате обличчя" та ігуана піднімаються вгору по горі. На зображенні ігуана обезголовлються, тоді як "Зморшкувате обличчя" дме в раковину-трубу, відому як путуту. Дослідники припустили, що труба, можливо, символізує початок подій, що відбулися згодом.

На наступних сценах зображено, як гора розкривається. З жертви, здається, тече кров або вода, утворюючи хвилю, яка оголює приховані всередині гори споруди, зокрема сходи та майданчики. Зрештою стає видимою печера, в якій з’являється таємниче божество.

Сюжет починається з надприродної постаті під назвою "Зморшкувате обличчя", яка з"являється у супроводі слуг та ігуани Фото: Christopher Selwyn Wai

Вчені дискутують щодо ідентичності цієї фігури. Дехто пов'язує її з сонячним божеством, відомим як Діос А, тоді як інші вважають, що вона уособлює іншу надприродну істоту, пов’язану із землею. Вай вважає, що незалежно від точної ідентичності цієї фігури, її поява відіграє центральну роль у цій історії.

У дослідженні також відзначено духовне значення гір та печер у стародавніх андських віруваннях. У всьому регіоні Анд гори часто розглядалися як живі предкові істоти, наділені надприродними здібностями. Печери зазвичай асоціювалися з походженням, перетворенням та оселями божественних істот. Зображення, розглянуті в дослідженні, здається, відображають ці вірування.

Представники культури Моче створили одні з найдетальніших художніх творів у стародавній Америці Фото: Wikimedia Commons

Ці сцени, можливо, зображують не лише жертвопринесення, а й відкриття священної гори та появу прихованого божества. Якщо ця інтерпретація є правильною, то ці зображення можуть представляти фундаментальний міф, який громади відтворювали під час релігійних церемоній.

Ця точка зору узгоджується з ширшим розумінням мистецтва Моче, яке часто зосереджувалося на міфологічних подіях, священних ритуалах та взаємодії між людьми й надприродними істотами, а не на повсякденних справах.

Досі дослідникам не вдалося ідентифікувати конкретну гору, зображену на цих творах мистецтва. Ці сцени, можливо, зображують важливе міфічне місце, а не реальну географічну локацію. Якщо це так, то розповідь про гірські жертвоприношення може стати однією з найважливіших історій у релігії Моче та надати цінне уявлення про те, як стародавні перуанці розуміли жертвоприношення, священні ландшафти та божественну силу.

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