Ученый раскрыл темную тайну народа Моче: обнаружен фундаментальный ритуал (фото)

Древние произведения искусства из Перу дали исследователям новые подсказки относительно религиозных церемоний, которые, возможно, были гораздо сложнее, чем считалось ранее. Недавнее исследование показало, что сцены, изображающие жертвоприношения в горах, не были просто записями отдельных ритуалов.

В то же время эти сцены, вероятно, были частью более обширной мифологической истории, включавшей священные горы, пещеры, божества, кровавые жертвоприношения и церемониальные представления, пишет Greek Reporter.

На протяжении многих лет археологи считали изображения горных жертвоприношений одной из важнейших религиозных тем культуры Моче, процветавшей вдоль северного побережья Перу примерно в период с 200 по 800 год н. э. Представители культуры Моче создали одни из самых детализированных художественных произведений в древней Америке, часто украшая керамические сосуды сценами, связанными с религией и мифологией.

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Археологи считали изображения горных жертвоприношений одной из важнейших религиозных тем культуры Моче Фото: Wikimedia Commons

Чтобы изучить эти изображения, Кристофер Селвин Вай исследовал 60 керамических сосудов из музейных коллекций Перу, Европы и США. Сравнивая повторяющиеся фигуры, действия и визуальные мотивы, он пришёл к выводу, что эти сцены, вероятно, образуют целостный нарратив, а не отдельные события. Согласно исследованию, эта последовательность напоминает другие мифологические истории Моче, уже известные учёным.

Сюжет начинается с появления сверхъестественной фигуры под названием "Морщинистое лицо", которая появляется в сопровождении слуг и игуаны. На нескольких изображениях "Морщинистое лицо" демонстрирует пояс из двуглавых змей перед тем, как взойти на священную гору. У вершины стоит жертвенная фигура, которую называют "Сгорбленный человек".

Далее в рассказе "Морщинистое лицо" и игуана поднимаются вверх по горе. На изображении игуана обезглавлена, в то время как "Морщинистое лицо" дует в раковину-трубу, известную как путуту. Исследователи предположили, что труба, возможно, символизирует начало событий, произошедших впоследствии.

На следующих сценах изображено, как гора раскрывается. Из жертвы, по-видимому, течет кровь или вода, образуя волну, которая обнажает скрытые внутри горы сооружения, в частности лестницы и площадки. В конце концов становится видна пещера, в которой появляется таинственное божество.

Сюжет начинается с появления сверхъестественного существа под названием "Морщинистое лицо", которое появляется в сопровождении слуг и игуаны Фото: Christopher Selwyn Wai

Учёные спорят о личности этой фигуры. Некоторые связывают её с солнечным божеством, известным как Диос А, в то время как другие считают, что она олицетворяет другое сверхъестественное существо, связанное с землёй. Вай считает, что независимо от точной идентичности этой фигуры, её появление играет центральную роль в этой истории.

В исследовании также отмечено духовное значение гор и пещер в древних андских верованиях. Во всём регионе Анд горы часто рассматривались как живые предковые существа, наделенные сверхъестественными способностями. Пещеры обычно ассоциировались с происхождением, преображением и обиталищами божественных существ. Изображения, рассмотренные в исследовании, по-видимому, отражают эти верования.

Представители культуры Моче создали одни из самых детализированных произведений искусства в древней Америке Фото: Wikimedia Commons

Эти сцены, возможно, изображают не только жертвоприношения, но и открытие священной горы, а также появление скрытого божества. Если эта интерпретация верна, то эти изображения могут представлять фундаментальный миф, который общины воспроизводили во время религиозных церемоний.

Эта точка зрения согласуется с более широким пониманием искусства Моче, в котором часто уделялось внимание мифологическим событиям, священным ритуалам и взаимодействию между людьми и сверхъестественными существами, а не повседневным делам.

До сих пор исследователям не удалось определить, какая именно гора изображена на этих произведениях искусства. Эти сцены, возможно, изображают важное мифическое место, а не реальное географическое местоположение. Если это так, то рассказ о горных жертвоприношениях может стать одной из важнейших историй в религии Моче и дать ценное представление о том, как древние перуанцы понимали жертвоприношения, священные ландшафты и божественную силу.

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