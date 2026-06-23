Древні амфори вказують на зміни магнітного поля Земля: це сталося тисячі років тому (фото)

Археологи та геофізики отримали незвичайне джерело інформації про минуле нашої планети. Дослідження уламків стародавніх винних амфор із Єрусалима дозволило не лише відтворити зміни магнітного поля Землі, а й додало нові дані до давньої суперечки щодо розташування та датування селевкідської фортеці Акра.

У новому дослідженні науковці проаналізували клеймовані ручки родоських амфор і місцеві керамічні посудини, знайдені під час розкопок у Місті Давида, Єврейському кварталі та на стоянці Гіваті в Єрусалимі. Більшість знахідок датувалися періодом між III та I століттями до н. е., пише Arkeonews.

Вчені виявили, що коли глиняний посуд випалювали в печі, мінерали із вмістом заліза орієнтувалися відповідно до магнітного поля Землі. Після охолодження цей магнітний "відбиток" назавжди зберігався всередині кераміки. Через тисячоліття дослідники можуть виміряти цей сигнал і визначити, яким було магнітне поле в момент виготовлення виробу. Такий метод називається археомагнітним аналізом.

Відео дня

Результати дослідження показали чітку тенденцію: магнітне поле Землі в східному Середземномор'ї різко ослабло в першій половині II століття до н. е. Фото: Hochma et al.

Особливу цінність для науковців становили родоські амфори. У елліністичний період вони широко використовувалися для транспортування вина по всьому Середземномор'ю. На багатьох ручках збереглися клейма з іменами виробників і посадових осіб, які обіймали свої посади лише один рік. Завдяки цьому деякі фрагменти можна датувати з точністю до конкретного року або дуже вузького проміжку часу.

Під час дослідження команда вивчила 17 ручок родоських амфор і сім місцевих єрусалимських посудин. Результати показали чітку тенденцію: магнітне поле Землі в східному Середземномор'ї різко ослабло в першій половині II століття до н. е.

Один із зразків, датований приблизно 206 роком до нашої ери, показав значення віртуального осьового дипольного моменту 133 ZAm². Інший, який належав до 156–155 років до нашої ери, продемонстрував лише 87,1 ZAm². Це означає, що менш ніж за пів століття інтенсивність магнітного поля зменшилася більш ніж на 30 відсотків.

Раніше подібні зміни вже припускалися на основі інших даних із Леванту, однак нові результати дозволили значно точніше простежити швидкість цього процесу. Дослідники дійшли висновку, що магнітне поле Землі в давнину змінювалося набагато активніше, ніж показують узагальнені моделі.

HP06 виявили в основі оборонного насипу, знайденого під час розкопок на стоянці Гіваті Фото: Hochma et al.

Отримані дані виявилися корисними не лише для геофізики. Через стрімке ослаблення магнітного поля в II столітті до н. е. вимірювання магнітної інтенсивності можуть допомогти археологам точніше датувати окремі артефакти. Наприклад, деякі амфори, які раніше датувалися досить широкими часовими рамками, вдалося розмістити ближче до конкретних років їхнього виготовлення.

Особливо важливими стали результати щодо посудини, відомої як HP06. Її виявили в основі оборонного насипу, знайденого під час розкопок на стоянці Гіваті. Частина археологів пов'язувала цю споруду з фортецею Акра, яку наказав побудувати селевкідський правитель Антіох IV Епіфан приблизно у 167–168 роках до нашої ери після встановлення контролю над Єрусалимом.

Проте це припущення давно викликало суперечки. Причина полягала в тому, що тип кераміки, до якого належала посудина HP06, зазвичай датують не раніше 130 року до нашої ери. Новий археомагнітний аналіз підтвердив саме пізніше датування. Порівняння з регіональною магнітною кривою показало, що посудина, найімовірніше, була виготовлена наприкінці II століття до нашої ери.

Це робить малоймовірним те, що знахідка належала до початкового етапу будівництва фортеці Антіоха IV. Водночас автори дослідження наголошують, що сам оборонний насип міг бути споруджений пізніше за основну фортифікацію, тому питання остаточно не закрите.

Тип кераміки, до якого належала посудина HP06, зазвичай датують не раніше 130 року до нашої ери Фото: Hochma et al.

Дослідження також показало, що подібні археомагнітні дані можуть використовуватися на значно ширшій території. Порівняння результатів із Родосу, Леванту та Балкан продемонструвало схожі магнітні тенденції на відстані до 1500 кілометрів. Якщо майбутні роботи підтвердять ці висновки, археомагнітні методи допоможуть точніше датувати пам'ятки не лише з Ізраїлю, Йорданії чи Сирії, а й з Єгипту, Месопотамії та південної частині Анатолії.

Цікаво, що дослідники проаналізували лише невелику частину відомих родоських амфор. Археологи знайшли тисячі подібних клеймованих ручок по всьому східному Середземномор'ю. Кожна з них зберігає одразу два типи інформації: історичну дату у вигляді клейма та магнітний запис умов, які існували на Землі під час виготовлення посудини.

Навіть невеликі уламки кераміки можуть допомогти відтворити історію магнітного поля планети та пролити світло на давні археологічні загадки. Кілька розбитих ручок від винних амфор зберегли інформацію про події, які відбувалися понад дві тисячі років тому.

інші новини науки