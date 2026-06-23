Археологи знайшли святилище Мінерви у древньому кар'єрі: відомо навіть ім'я замовника (фото)

У центральній Іспанії архелоги виявили римське святилище богині Мінерви, висічене у скелі. Цю пам'ятку знайшли в стародавньому кар'єрі поблизу Кампос-дель-Параїсо — району, відомого своєю роллю у видобутку цінних корисних копалин в античності.

Святилище витесане безпосередньо у стіні кар'єру наприкінці II століття н. е. Вченим навіть вдалося дізнатися, хто замовив спорудження святилища, пише Heritage Daily.

Згідно з дослідженням, будівництво святилища було замовлено Плотієм Вігором — членом впливової римської родини, родичі якого обіймали посади сенаторів та імперських чиновників по всій Римській імперії. Дослідження провели вчені з Мадридського політехнічного університету.

Ця пам'ятка розташована приблизно за 15 кілометрів від Сегобріги — одного з найважливіших римських міст у центральній Іспанії. Цей регіон збагатився завдяки видобутку лапісу спекуляріса — прозорого гіпсового мінералу, який використовувався як віконне скло в більшій частині римського світу.

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Дослідники описали святилище як невелику споруду, відому як "едікула", витесану в піщаниковій скелі кар'єру. Попри скромні розміри — лише 70 сантиметрів завширшки та 50 сантиметрів заввишки — споруда дуже нагадує мініатюрний римський храм. Дві каннельовані напівколони підтримують трикутний фронтон, створюючи ретельно продуманий архітектурний дизайн.

У центрі святилища розташований рельєф Мінерви — римської богині мудрості, військової справи та ремесел. Хоча багатовікове вивітрювання пошкодило деякі частини скульптури, археологи ідентифікували богиню за кількома збереженими рисами.

Текст звучить так: "Богині Мінерві Плотій Вігор присвячує це разом зі своїм оточенням" Фото: José Martínez Hernández

Мінерва зображена стоячою обличчям уперед, одягненою в довгу туніку та шолом. Вона тримає спис і щит, а також егіду — захисний символ, пов'язаний із богинею. На щиті також можна побачити зображення сови, яка уособлювала мудрість і була священною твариною Мінерви.

Одним із найважливіших аспектів цієї знахідки є дворядковий латинський напис, викарбуваний під рельєфом. Текст звучить так: "Богині Мінерві Плотій Вігор присвячує це разом зі своїм оточенням".

Цей напис безпосередньо пов'язує відому особу зі святилищем і надає цінні свідчення про вплив родини Плотія на території римської Іспанії. Історичні записи свідчать, що члени цієї родини мешкали в таких містах, як Таррако, Гадес, Емеріта-Августа та Картаго-Нова.

Археологи також виявили невелику різьблену полицю поруч із вівтарем. Вони вважають, що віруючі, ймовірно, залишали там жертви під час відвідування святилища. Такі жертви могли включати їжу, дрібні предмети або символічні дари, призначені для здобуття прихильності та захисту богині.

Ця знахідка свідчить про те, що релігійне життя римлян не обмежувалося великими храмами у великих містах. Священні місця з'являлися також у робочих середовищах, де люди проводили значну частину свого повсякденного життя. Кар'єри, шахти та інші промислові об'єкти могли ставати місцями поклоніння, оскільки робітники прагнули божественної підтримки та захисту.

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