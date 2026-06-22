Цю знахідку назвали найважливішою за останні роки: що розкопали хорватські археологи (фото)

Археологи на півдні Хорватії виявили надзвичайно добре збережений римський саркофаг, вік якого становить приблизно 1500 років. Його знайшли під час розкопок у Цавтаті — прибережному містечку, де колись розташовувалося важливе римське поселення.

Саркофаг було знайдено на археологічному місці "Зоріна 8" у межах некрополя стародавньої римської колонії Епідаур. Експерти назвали цю знахідку однією з найважливіших археологічних знахідок, зроблених у Хорватії за останні роки, пише Heritage Daily.

Розкопки, проведені Музеями та галереями Конавле, виявили кілька різних типів поховань, але найвизначнішою знахідкою став великий кам'яний саркофаг салонітського типу, датований IV–VI століттями нашої ери.

Особливу цінність цій знахідці надає її стан збереження. Археологи виявили саркофаг запечатаним і недоторканим на його первісному місці. Між кришкою та кам’яним корпусом були помітні сліди стародавнього вапняного розчину, що свідчить про те, що гробниця, ймовірно, залишалася цілісною з часів Римської імперії.

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Саркофаг, вагою близько п'яти тонн, знайшли на глибині трьох метрів від сучасної поверхні землі. Усередині дослідники виявили останки однієї людини. Хоча скелетні останки збереглися не дуже добре, фахівці вилучили органічні відкладення та інші матеріали для лабораторного дослідження.

Саркофаг, вагою близько п'яти тонн, знайшли на глибині трьох метрів від сучасної поверхні землі Фото: Muzeji i galerije Konavala

Вчені сподіваються, що ці зразки нададуть інформацію про похоронні звичаї, стан здоров'я, раціон харчування та повсякденне життя в останні століття римського панування в цьому регіоні.

Розкопки проводилися під керівництвом археологині Гелени Пухари за підтримки Єлени Бежель із Музеїв та галерей Конавле та Крешиміра Грбаваца з Археологічного музею Дубровницьких музеїв. Археологи, консерватори та інші фахівці спільно працювали над документуванням та вивченням місця знахідки.

Одним із найскладніших етапів проєкту стало підняття величезної кам'яної кришки та переміщення п'ятитонного пам'ятника. Реставратор-консерватор Сініша Бізяк керував цією операцією у співпраці зі скульптором Томіславом Шаловом та командою помічників. Переміщення такого великого археологічного об’єкта вимагало ретельного планування, щоб уникнути пошкодження саркофага.

Після завершення розкопок та процесу документування саркофаг було розміщено у громадській зоні міста Цавтат. Відвідувачі можуть тепер оглянути його поблизу доріжок, що ведуть до мавзолею родини Рачич, кладовища Святого Рокко та сходів, що спускаються до пляжу Ключице.

На території, де сьогодні розташований сучасний Цавтат, колись знаходилася стародавня римська колонія Епідаур. Нещодавно виставлений на огляд саркофаг дає місцевим мешканцям та туристам можливість дізнатися більше про римське минуле регіону та людей, які жили тут століття тому. Ця знахідка також є рідкісним свідченням похоронних звичаїв пізньоримського періоду та деонструє історичне значення Цавтата й Адріатичного узбережжя в античні часи.

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