Існували задовго до появи пірамід: археологи знайшли древні поховання у Єгипті (фото)

У Середньому Єгипті археологи виявили надзвичайне поховальне місце, де збереглися свідчення кількох важливих періодів історії Стародавнього Єгипту. Вчені знайшли гробниці ранньодинастичного періоду, а також поховання додинастичного та пізнього періодів.

Розкопки проводилися Верховною радою з питань старожитностей на горі Джабаль-аль-Тайр у провінції Мінья. За словами міністра туризму та старожитностей Єгипту Шеріфа Фатхі, ця знахідка допомагає дослідникам краще зрозуміти, як змінювався дизайн гробниць у різні епохи Стародавнього Єгипту, пише Arkeonews.

Серед найважливіших знахідок — дві гробниці, що датуються періодом Ранніх династій, який тривав приблизно з 3100 до 2686 року до н. е. Це був вирішальний етап в історії Єгипту, коли виникла перша централізована фараонська держава.

Попередні дослідження виявили подібності між цими нещодавно відкритими гробницями та похоронним комплексом фараона Дена в Абідосі. Фараон Ден був одним із найвпливовіших правителів Першої династії Єгипту, і його гробницю вже давно вивчають, щоб отримати уявлення про ранню королівську владу та церемоніальні звичаї.

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Ці подібності свідчать про те, що будівельники в різних регіонах Єгипту, ймовірно, обмінювалися архітектурними ідеями упродовж перших століть існування єгипетської держави. Цей зв'язок також демонструє, як похоронні традиції поширювалися та еволюціонували по всій країні.

Попередні дослідження виявили подібності між цими нещодавно відкритими гробницями та похоронним комплексом фараона Дена в Абідосі Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Одна з нещодавно виявлених гробниць привернула особливу увагу завдяки способу побудови її стін. За словами керівника відділу стародавніх єгипетських пам'яток при Вищій раді з питань старожитностей Мохамеда Абдель-Баді, стіни були ширшими біля основи й поступово звужувалися до верху. Такий дизайн, ймовірно, мав на меті покращити структурну стійкість, а не виконувати декоративну функцію.

Дослідники вважають, що цей метод будівництва може свідчити про ранній етап розвитку інженерних принципів, які згодом сприяли створенню ступінчастої піраміди, а зрештою — і монументальних пірамід, що стали символами Стародавнього Єгипту.

Хоча частина гробниці була пошкоджені під час вилучення кам'яних блоків для повторного використання в пізніші періоди, важливі деталі збереглися. Археологи виявили на камені сліди оксиду пов'язані з різанням та підготовкою блоків. Вчені також знайшли великі дерев'яні опори, що використовувалися для зміцнення конструкції, причому деякі з них простягалися вздовж усієї довжини стін.

Друга гробниця ранньодинастичного періоду розташовувалася на південь від першої й мала подібне архітектурне планування. На відміну від першої гробниці, вона збереглася в кращому стані, оскільки з неї не вилучали стільки каменю. Її збереження дає археологам чіткіше уявлення про первісний дизайн.

Команда також ідентифікувала індивідуальні та колективні поховання Пізнього періоду Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Розкопки також виявили свідчення того, що це місце використовувалося як кладовище упродовж тисячоліть. Доктор Самі Дардірі, голова Центрального управління з питань старожитностей Середнього Єгипту, повідомив, що дослідники виявили частину додинастичного кладовища.

Кілька осіб було поховано в зігнутому положенні, що було поширеною практикою до утворення династичного Єгипту. Деякі тіла були обгорнуті рослинними килимками, хоча більша частина органічного матеріалу з часом розклалася.

Поруч із кількома похованнями археологи знайшли керамічні посудини з характерними чорними обідками. Ці артефакти дозволили археологам датувати могили періодами Накада II та Накада III — двома важливими етапами, що передували політичному об'єднанню Єгипту.

Під час розкопок археологи виявили керамічні артефакти Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Команда також ідентифікувала індивідуальні та колективні поховання Пізнього періоду. Деякі з них були знайдені в залишках дерев'яних трун, що свідчить про те, що Джабаль-аль-Тайр продовжував слугувати місцем поховання ще довго після спорудження гробниць ранньодинастичного періоду.

У сукупності ці знахідки свідчать про те, що Джабаль-аль-Тайр залишався важливим місцем поховання упродовж кількох основних періодів єгипетської історії. Ця пам'ятка надає рідкісну можливість дослідити перехід від ранніх похоронних звичаїв до більш досконалих архітектурних технік, що зрештою призвели до будівництва пірамід.

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