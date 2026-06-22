Существовали задолго до появления пирамид: археологи обнаружили древние захоронения в Египте (фото)

В Среднем Египте археологи обнаружили уникальное погребальное место, где сохранились свидетельства нескольких важных периодов истории Древнего Египта. Учёные нашли гробницы раннединастического периода, а также захоронения додинастического и позднего периодов.

Раскопки проводились Верховным советом по древностям на горе Джабаль-аль-Тайр в провинции Минья. По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, эта находка помогает исследователям лучше понять, как менялся дизайн гробниц в разные эпохи Древнего Египта, пишет Arkeonews.

Среди наиболее важных находок — две гробницы, относящиеся к периоду Ранних династий, который длился примерно с 3100 по 2686 год до н. э. Это был решающий этап в истории Египта, когда возникло первое централизованное фараонское государство.

Предыдущие исследования выявили сходства между этими недавно открытыми гробницами и погребальным комплексом фараона Дена в Абидосе. Фараон Ден был одним из самых влиятельных правителей Первой династии Египта, и его гробницу уже давно изучают, чтобы получить представление о ранней королевской власти и церемониальных обычаях.

Відео дня

Эти сходства свидетельствуют о том, что строители в разных регионах Египта, вероятно, обменивались архитектурными идеями в течение первых веков существования египетского государства. Эта связь также демонстрирует, как погребальные традиции распространялись и эволюционировали по всей стране.

Предыдущие исследования выявили сходства между этими недавно открытыми гробницами и погребальным комплексом фараона Дена в Абидосе Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Одна из недавно обнаруженных гробниц привлекла особое внимание благодаря способу постройки её стен. По словам руководителя отдела древнеегипетских памятников при Высшем совете по вопросам древностей Мохамеда Абдель-Бади, стены были шире у основания и постепенно сужались к верху. Такая конструкция, вероятно, была призвана улучшить структурную устойчивость, а не выполнять декоративную функцию.

Исследователи полагают, что этот метод строительства может свидетельствовать о раннем этапе развития инженерных принципов, которые впоследствии способствовали созданию ступенчатой пирамиды, а в конечном итоге — и монументальных пирамид, ставших символами Древнего Египта.

Хотя часть гробницы была повреждена при извлечении каменных блоков для повторного использования в более поздние периоды, важные детали сохранились. Археологи обнаружили на камне следы оксида, связанные с резкой и подготовкой блоков. Учёные также обнаружили крупные деревянные опоры, использовавшиеся для укрепления конструкции, причём некоторые из них простирались по всей длине стен.

Вторая гробница раннединастического периода располагалась к югу от первой и имела аналогичную архитектурную планировку. В отличие от первой гробницы, она сохранилась в лучшем состоянии, поскольку из неё не извлекли столько камня. Её сохранность даёт археологам более чёткое представление о первоначальном дизайне.

Команда также обнаружила индивидуальные и коллективные захоронения позднего периода Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Раскопки также выявили свидетельства того, что это место использовалось в качестве кладбища на протяжении тысячелетий. Доктор Сами Дардири, глава Центрального управления по делам древностей Среднего Египта, сообщил, что исследователи обнаружили часть додинастического кладбища.

Несколько человек были похоронены в согнутом положении, что было распространённой практикой до образования династического Египта. Некоторые тела были обернуты в коврики из растений, хотя большая часть органического материала со временем разложилась.

Рядом с несколькими захоронениями археологи обнаружили керамические сосуды с характерными чёрными ободками. Эти артефакты позволили археологам датировать могилы периодами Накада II и Накада III — двумя важными этапами, предшествовавшими политическому объединению Египта.

В ходе раскопок археологи обнаружили керамические артефакты Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Команда также выявила индивидуальные и коллективные захоронения позднего периода. Некоторые из них были обнаружены в остатках деревянных гробов, что свидетельствует о том, что Джабаль-аль-Тайр продолжал служить местом захоронения ещё долго после сооружения гробниц раннединастического периода.

В совокупности эти находки свидетельствуют о том, что Джабаль-аль-Тайр оставался важным местом захоронения на протяжении нескольких основных периодов египетской истории. Этот памятник предоставляет редкую возможность исследовать переход от ранних погребальных обычаев к более совершенным архитектурным техникам, которые в конечном итоге привели к строительству пирамид.

Другие новости науки