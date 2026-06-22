Эту находку назвали самой важной за последние годы: что раскопали хорватские археологи (фото)

Археологи на юге Хорватии обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся римский саркофаг, возраст которого составляет примерно 1500 лет. Его нашли во время раскопок в Цавтате — прибрежном городке, где когда-то располагалось важное римское поселение.

Саркофаг был обнаружен на археологическом объекте "Зорина 8" на территории некрополя древней римской колонии Эпидаур. Эксперты назвали эту находку одной из самых важных археологических находок, сделанных в Хорватии за последние годы, пишет Heritage Daily.

Раскопки, проведенные Музеями и галереями Конавле, позволили обнаружить несколько различных типов захоронений, но самой значимой находкой стал большой каменный саркофаг салонитского типа, датируемый IV–VI веками нашей эры.

Особую ценность этой находке придает её состояние сохранности. Археологи обнаружили саркофаг запечатанным и нетронутым на его первоначальном месте. Между крышкой и каменным корпусом были заметны следы древнего известкового раствора, что свидетельствует о том, что гробница, вероятно, оставалась целой со времён Римской империи.

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Саркофаг весом около пяти тонн обнаружили на глубине трёх метров от современной поверхности земли. Внутри исследователи обнаружили останки одного человека. Хотя скелетные останки сохранились не очень хорошо, специалисты извлекли органические отложения и другие материалы для лабораторного исследования.

Саркофаг весом около пяти тонн обнаружили на глубине трех метров от современной поверхности земли Фото: Muzeji i galerije Konavala

Учёные надеются, что эти образцы позволят получить информацию о погребальных обычаях, состоянии здоровья, рационе питания и повседневной жизни в последние века римского господства в этом регионе.

Раскопки проводились под руководством археолога Елены Пухары при поддержке Елены Бежель из Музеев и галерей Конавле и Крешимира Грбаваца из Археологического музея Дубровницких музеев. Археологи, реставраторы и другие специалисты совместно работали над документированием и изучением места находки.

Одним из самых сложных этапов проекта стало поднятие огромной каменной крышки и перемещение пятитонного памятника. Реставратор-консерватор Синиша Бизяк руководил этой операцией в сотрудничестве со скульптором Томиславом Шаловым и командой помощников. Перемещение столь крупного археологического объекта требовало тщательного планирования, чтобы избежать повреждения саркофага.

По завершении раскопок и процесса документирования саркофаг был размещен в общественной зоне города Цавтат. Теперь посетители могут осмотреть его рядом с дорожками, ведущими к мавзолею семьи Рачич, кладбищу Святого Рокко и лестнице, спускающейся к пляжу Ключице.

На территории, где сегодня расположен современный Цавтат, когда-то находилась древняя римская колония Эпидаур. Недавно выставленный на обозрение саркофаг дает местным жителям и туристам возможность узнать больше о римском прошлом региона и людях, живших здесь столетия назад. Эта находка также является редким свидетельством погребальных обычаев позднеримского периода и демонстрирует историческое значение Цавтата и Адриатического побережья в античные времена.

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