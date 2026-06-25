Такого артефакту ніколи не знаходили: у Іспанії знайшли реліквію зниклої цивілізації (фото)

У Іспанії археологи виявили незвичайний бронзовий предмет, який допомагає дослідникам краще зрозуміти стародавню тартесійську цивілізацію. Древня колісниця, знайдена на археологічному місці Касас-дель-Туруньєло, судячи з усього, відігравала важливу роль у релігійних обрядах.

Артефакт знайшли під час восьмого сезону розкопок у "Касас-дель-Туруньєло" — одній з найважливіших тартєсійських пам'яток, які коли-небудь було виявлено. Археологи зназначили: "ми шукали на суші, на морі та в повітрі, але нічого подібного не знайшли", що вказує винятковість цієї знахідки, пише Arkeonews.

Попри те, що цей предмет називають колісницею, він не призначався для перевезення. Археологи вважають, що він слугував церемоніальною платформою на колесах і, ймовірно, використовувався для перенесення палаючого вугілля або ароматичних речовин під час релігійних обрядів. Ця версія ще вивчається, але декоративні елементи переконливо вказують на символічне та ритуальне призначення.

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Збережена половина артефакту має приблизно 60 сантиметрів у довжину та 47 сантиметрів у висоту. На її боках зображені грифони — легендарні істоти, що поєднують тіло лева з головою та крилами орла. Ці фігури з'явилися в художніх традиціях Єгипту та Месопотамії, а потім поширилися по всьому Середземномор'ї. На передній частині воза зображено рогате обличчя, яке ідентифікують як Ахелоса — бога річок із грецької міфології, якого також зображували в етруському мистецтві.

Конструкція включає дві бородаті чоловічі фігури, які, судячи з усього, підтримують платформу подібно до атлантів Фото: Ayuntamiento de Guareña

Особливий інтерес у дослідників викликала одна деталь: висунутий язик фігури. Ця риса зазвичай асоціюється з горгонами, такими як Медуза, а не з Ахелосом. Як наслідок, фахівці вважають, що зображення може поєднувати риси різних міфологічних традицій.

Якщо це підтвердиться, візок стане незвичайним прикладом античної релігійної символіки. Конструкція також включає дві бородаті чоловічі фігури, які, судячи з усього, підтримують платформу подібно до атлантів, хоча для підтвердження їхньої ідентичності необхідна подальша реставрація.

Колісниця демонструє високий рівень майстерності в металообробці. Вона була виготовлена з численних бронзових компонентів у поєднанні з залізними деталями, зокрема з функціональною віссю, що забезпечувала рух коліс. Наразі вчені проводять аналізи, щоб визначити походження металу. Попередні дані вказують на можливий зв'язок з Етрурією в Стародавній Італії, де були відомі ритуальні вози, хоча жоден із них не нагадує цей іспанський зразок. Не виключено також грецького походження.

Цей артефакт ілюструє, як Тартессос брав участь у широкій мережі обміну в Середземномор'ї. Ця цивілізація підтримувала контакти з фінікійською, грецькою, етруською та єгипетською культурами, адаптуючи іноземні ідеї та предмети до місцевих традицій.

Під час останнього сезону розкопок було зроблено ще кілька важливих відкриттів. Археологи виявили цілі жаровні, великий бронзовий казан, патеру та інші бронзові посудини. Одна миска, прикрашена ручками у формі пальмет, могла бути грецьким "поданіптером" — посудиною, яку традиційно використовували для обрядового обмивання ніг.

Колісниця виготовлена з численних бронзових компонентів у поєднанні з залізними деталями, зокрема з функціональною віссю, що забезпечувала рух коліс Фото: Ayuntamiento de Guareña

Команда також виявила єгипетський алабастрон, який, ймовірно, використовувався для парфумів або ароматичних речовин, а також сотні фрагментів слонової кістки. На цих фрагментах зображені сцени із воїнами, зміями, левами, рослинами та лотосовими візерунками.

Касас-дель-Туруньєло має особливе значення завдяки своєму чудовому стану збереження. Будівля була навмисно засипана глиною після того, як зазнала пошкоджень внаслідок пожежі. Завдяки цьому багато архітектурних елементів збереглися в цілості, зокрема монументальні сходи, системи водопостачання та приміщення, які, ймовірно, використовувалися для адміністративних, житлових та церемоніальних цілей.

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