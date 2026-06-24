Маленька знахідка, великі відкриття: древній артефакт з Кента породив багато питань (відео)

Невеликий артефакт із мідного сплаву, знайдений на полі в графстві Кент, дав археологам рідкісну можливість зазирнути у процес виготовлення елітного військового спорядження в ранньосередньовічній Англії.

Артефакт знайшов пошуковець Стівен Ньюбері поблизу Лінстеда. Знахідку датують кінцем VI або початком VII століття, пише Arkeonews.

На ньому зображено фігуру людини в русі, що несе зброю, у характерному рогатому головному уборі з кінцями у формі пташиних голів. Дослідники вважають, що цей артефакт не призначався для використання як самостійний декоративний елемент, а слугував штампом для створення декоративних пластин для елітного військового спорядження, зокрема шоломів.

Майстри клали лист металевої фольги на різьблений штамп, накривали його м’якшим шаром і наносили удар, щоб отримати рельєфне зображення. Цей метод, широко відомий як "пресблех", застосовувався в різних регіонах Північної Європи в ранньосередньовічний період. Готові пластини потім можна було кріпити до шоломів, оздоблення зброї та інших предметів, що свідчили про високий статус.

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Багато прикрашені шоломи, зброя та золоті оздоблення вже давно свідчать про те, що еліта прагнула продемонструвати статус та багатство. Однак штамп дає уявлення про те, як ці предмети насправді виготовлялися. Артефакт надає свідчення про практику роботи майстерень та методи, що використовувалися для відтворення й поширення символічних зображень серед вищих верств суспільства.

Артефакт слугував штампом для створення декоративних пластин для елітного військового спорядження, зокрема шоломів Фото: Kent County Council

Протягом багатьох років науковці досліджували знамениті англосаксонські шоломи, зокрема, через їхні зв'язки зі Скандинавією. Схожі художні мотиви було виявлено у Швеції та Данії, що свідчить про міцні культурні зв'язки, які існували у VI та VII століттях. Однак знахідка в Кенті відкриває можливість того, що англійські майстри виготовляли вишукані прикраси для шоломів на місці, а не покладалися виключно на імпортні товари.

Це не означає, що кожен відомий англосаксонський шолом походив саме з Кента, і не применшує скандинавського впливу. Натомість ця знахідка свідчить про те, що Англія була частиною ширшої північної культурної мережі, водночас підтримуючи висококваліфіковані майстерні, здатні виготовляти елітне спорядження.

Знаменитий шолом із корабельного поховання в Саффолку містить прикрашені панелі зі сценами життя воїнів, зокрема фігури, що нагадують зображення на штампі з Лінстеда Фото: Wikimedia Commons

Ця знахідка також демонструє значення графства Кент у англосаксонський період. Розташований поблизу Ла-Маншу, цей регіон підтримував міцні зв'язки з континентальною Європою. Археологічні свідчення з поховань та металевих виробів уже засвідчили багатство цього регіону та його широкі контакти. Штамп із Лінстеда вказує на те, що Кент, можливо, був центром майстерної металообробки, а не просто пунктом призначення для імпортованих розкішних товарів.

Особливу увагу привернуло порівняння з шоломом із Саттон-Ху. Знаменитий шолом із корабельного поховання в Саффолку містить прикрашені панелі зі сценами життя воїнів, зокрема фігури, що нагадують зображення на штампі з Лінстеда. Схожість як у дизайні, так і в розмірі викликала жваву дискусію серед дослідників.

Зараз штамп офіційно визнано скарбом через його історичну цінність і зареєстровано в програмі "Portable Antiquities Scheme" під номером KENT-23D64B. Дослідники сподіваються, що з часом його зможуть виставити вГалерех мистецтва у Кентербері, що дозволить зберегти його поблизу регіону, де його було знайдено.

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