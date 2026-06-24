Небольшая находка, большие открытия: древний артефакт из Кента вызвал множество вопросов (видео)

Небольшой артефакт из медного сплава, найденный на поле в графстве Кент, дал археологам редкую возможность заглянуть в процесс изготовления элитного военного снаряжения в раннесредневековой Англии.

Артефакт обнаружил исследователь Стивен Ньюбери недалеко от Линстеда. Находку датируют концом VI или началом VII века, пишет Arkeonews.

На нём изображена фигура человека в движении, несущего оружие, в характерном рогатом головном уборе с концами в форме птичьих голов. Исследователи считают, что этот артефакт не предназначался для использования в качестве самостоятельного декоративного элемента, а служил штампом для изготовления декоративных пластин для элитного военного снаряжения, в частности шлемов.

Мастера укладывали лист металлической фольги на резной штамп, накрывали его более мягким слоем и наносили удар, чтобы получить рельефное изображение. Этот метод, широко известный как "пресблех", применялся в различных регионах Северной Европы в раннесредневековый период. Готовые пластины затем можно было крепить к шлемам, украшениям оружия и другим предметам, свидетельствовавшим о высоком статусе.

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Богато украшенные шлемы, оружие и золотые украшения уже давно свидетельствуют о том, что элита стремилась продемонстрировать свой статус и богатство. Однако штамп даёт представление о том, как эти предметы на самом деле изготавливались. Артефакт свидетельствует о практике работы мастерских и методах, которые использовались для воспроизведения и распространения символических изображений среди высших слоёв общества.

Артефакт использовался в качестве штампа для изготовления декоративных пластин для элитного военного снаряжения, в частности шлемов Фото: Kent County Council

На протяжении многих лет ученые изучали знаменитые англосаксонские шлемы, в частности, в связи с их связями со Скандинавией. Подобные художественные мотивы были обнаружены в Швеции и Дании, что свидетельствует о прочных культурных связях, существовавших в VI и VII веках. Однако находка в Кенте открывает возможность того, что английские мастера изготавливали изысканные украшения для шлемов на месте, а не полагались исключительно на импортные товары.

Это не означает, что каждый известный англосаксонский шлем происходил именно из Кента, и не умаляет скандинавского влияния. Напротив, эта находка свидетельствует о том, что Англия была частью более широкой северной культурной сети, при этом поддерживая высококвалифицированные мастерские, способные изготавливать элитное снаряжение.

Знаменитый шлем из корабельного захоронения в Саффолке украшен панелями с изображениями сцен из жизни воинов, в частности фигурами, напоминающими изображения на штампе из Линстеда Фото: Wikimedia Commons

Эта находка также свидетельствует о значении графства Кент в англосаксонский период. Расположенный вблизи Ла-Манша, этот регион поддерживал прочные связи с континентальной Европой. Археологические данные, полученные из захоронений и по металлическим изделиям, уже свидетельствовали о богатстве этого региона и его обширных контактах. Штамп из Линстеда указывает на то, что Кент, возможно, был центром искусной металлообработки, а не просто пунктом назначения для импортируемых предметов роскоши.

Особое внимание привлекло сравнение с шлемом из Саттон-Ху. Знаменитый шлем из корабельного захоронения в Саффолке украшен панелями со сценами из жизни воинов, в частности фигурами, напоминающими изображения на штампе из Линстеда. Сходство как в дизайне, так и в размере вызвало оживленную дискуссию среди исследователей.

В настоящее время штамп официально признан памятником истории ввиду его исторической ценности и зарегистрирован в программе "Portable Antiquities Scheme" под номером KENT-23D64B. Исследователи надеются, что со временем его смогут выставить в Художественной галерее в Кентербери, что позволит сохранить его вблизи региона, где он был найден.

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