Открытие физиков: вода является скрытой смесью двух разных жидкостей, каких именно

Физики давно считали, что вода ведет себя как две разные жидкости. Теперь обнаружены доказательства этого явления.

Более 30 лет существует гипотеза, предполагающая, что на молекулярном уровне вода представляет собой две разные жидкости: более плотную и менее плотную. Эти жидкости, как предполагается, постоянно меняются местами. Найти доказательства этой гипотезы было сложно. Но физики использовали искусственный интеллект и нашли их. Это открытие может помочь объяснить десятки странных явлений, связанных с поведением воды. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics, пишет Live Science.

Большинство жидкостей становятся более плотными при низкой температуре. Но вода становится плотнее примерно до 4 градусов Цельсия, а затем начинает расширяться, поэтому лед плавает. Вода лучше сопротивляется изменениям температуры, чем другие жидкости, и имеет вязкость, которая уменьшается при определенном давлении.

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Более 30 лет существует гипотеза, предполагающая, что на молекулярном уровне вода представляет собой две разные жидкости: более плотную и менее плотную. В 2016 году были получены косвенные доказательства того, что очень холодная вода может разделяться на отдельные формы высокой и низкой плотности.

Более 30 лет существует гипотеза, предполагающая, что на молекулярном уровне вода представляет собой две разные жидкости: более плотную и менее плотную Фото: Live Science

Авторы нового исследования решили доказать давнюю гипотезу о том, что вода представляет собой две разные жидкости на молекулярном уровне. Для анализа всех возможных аномалий в поведении воды был использован искусственный интеллект. Физики в симуляциях отслеживали движение и взаимодействие сотен тысяч молекул воды, чтобы обнаружить нужные закономерности.

В итоге они обнаружили данные, которые точно описывают, как молекулы воды переходят от плотной к менее плотной структуре и постоянно меняются местами. Эти две формы воды преобразуются друг в друга в зависимости от определенных условий, которые существуют при температуре близкой к нулю градусов Цельсия.

Теперь ученым нужно найти доказательства того, что вода представляет собой две разные жидкости в реальных экспериментах. Но сделать это будет непросто, и все же физики не теряют надежду.

По словам исследователей, как только будут получены доказательства экспериментальным путем, это изменит понимание того, как вода взаимодействует с природой. Это открытие может помочь объяснить десятки странных явлений, связанных с поведением воды.

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