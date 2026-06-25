Телескоп Хаббл сфотографировал уникальную галактику: считалось ее невозможно увидеть (фото)

Исследование подтверждает теорию о том, что именно помогло заполнить Вселенную светом.

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили галактику, которая сыграла важную роль в рассеивании водородного тумана, заполняющего раннюю Вселенную. Считалось, что такую галактику невозможно сфотографировать. Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, подтверждают теорию о том, что скопления горячих, массивных, ярких звезд в молодых галактиках ранней Вселенной играли доминирующую роль в ионизации нейтрального водородного газа Вселенной. Таким образом космос был заполнен светом, пишет Space.

После Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиардов лет назад, Вселенная была заполнена нейтральным водородным газом, который поглощает ультрафиолетовое излучение. Это значит, что в течение нескольких сотен миллионов лет Вселенная была заполнена водородным туманом, которой не пробивал свет самых первых звезд. Но затем примерно через 500 миллионов лет после Большого взрыва началась эпоха реионизации. Ультрафиолетовое излучение звезд ионизировал водородный газ, и Вселенная стала прозрачна для света. Эпоха реионизации, которая продолжалась примерно до 1 миллиарда лет после Большого взрыва или немного больше, называется так потому, что технически водородный газ уже был ионизирован в течение первых 379 000 лет после Большого взрыва.

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Галактика MXDFz4.4 Фото: NASA

Космический телескоп Хаббл обнаружил ультрафиолетовое излучение от галактики под названием MXDFz4.4, которая существовала примерно через 1,4 миллиард лет после Большого взрыва. Это ультрафиолетовое излучение должно быть видно только в том случае, если окружающий водородный газ уже был ионизирован.

По словам астрономов, считалось, что сфотографировать такую галактику невозможно. Ожидалось, что нейтральный водород не даст увидеть свет такой галактики.

Галактика MXDFz4.4 в представлении художника Фото: space.com

Астрономы выяснили, что MXDFz4.4 выпускает ионизирующее излучение, рассеивающее нейтральный водородный газ. Но такиех галактик на этом этапе истории Вселенной еще не видели, а потому MXDFz4.4 являтися уникальной.

Эта галактика в 100 раз меньше Млечного Пути, но звезды в ней образуются в 10 раз быстрее. Многие из этих звезд рождаются в плотном скоплении, которое и создает ионизирующее ультрафиолетовое излучение. В этом скоплении находится много ярких, горячих, массивных звезд, которые выпускают мощное излучение.

Исследование подтверждают теорию о том, что скопления горячих, массивных, ярких звезд в молодых галактиках ранней Вселенной играли доминирующую роль в ионизации нейтрального водородного газа Вселенной. Таким образом космос был заполнен светом

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