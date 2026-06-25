Физики впервые обнаружили точку невозврата черной дыры: закручивает пространство-время (фото)

Ученые впервые обнаружили признаки невидимой границы черной дыры, из которой ничто не может вырваться. Это подтверждение теории Эйнштейна.

У физиков за последние десятилетия накопилось много косвенных признаков того, что горизонт событий черной дыры существует, как и предсказывала теория относительности Эйнштейна. Но теперь получены данные, которые более прямо подтверждают существование горизонта событий. Это открытие поможет найти возможные отклонения от общей теории относительности, а также лучше понять физику черных дыр. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Как известно, черные дыры представляют собой объекты с чрезвычайно сильной гравитацией, которые поглощают галактический газ и даже целые звезды. Давно известно, что у черных дыр есть невидимая граница, горизонт события, преодолев которую ничто, даже свет, не может вернуться обратно. Поэтому горизонт событий часто называют точкой невозврата.

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Фотография черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Горизонт событий не излучает, не отражает и не рассеивает свет, а потому его нельзя увидеть напрямую. Одна из теорий предполагает, что гравитационные волны могут содержать информацию о свойствах горизонта событий черной дыры и теперь физики обнаружили такую волну. С ее помощью ученые впервые получили прямые признаки существования горизонта событий черной дыры.

Гравитационные волны, колебания в ткани пространства-времени, возникают при столкновении и слиянии двух черных дыр и превращении их в единый объект. Эти волны распространяются по космосу со скоростью света и их фиксируют детекторы на Земле.

Гравитационные волны, колебания в ткани пространства-времени, возникают при столкновении и слиянии двух черных дыр и превращении их в единый объект Фото: Live Science

Физики проанализировала данные о самой мощной из когда-либо зарегистрированных гравитационных волн, известной как GW250114, обнаруженной 2025 году. Ученые заявили, что они смогли извлечь информацию из области, расположенной чрезвычайно близко к горизонту событий черной дыры.

Эта гравитационная волна возникла, когда образовалась новая черная дыра и начала вращаться, увлекая за собой пространство-время. Физики получили данные об этом событии.

По словам авторов исследования, в который раз было подтверждено предсказание общей теории относительности Эйнштейна. И все же нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты.

Этот открытие позволит улучшить понимание физики черных дыры, а также найти потенциальные отклонения от общей теории относительности.

По словам физиков, многие десятилетия ученые полагалась на точное описание горизонта событий черной дыры в общей теории относительности, но были очень ограниченные для его наблюдения. Теперь все изменилось.

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