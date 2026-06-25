Телескоп за 1 миллиард евро сделал самый большой и детальный снимок Млечного Пути (фото)
На новой фотографии центра нашей галактики запечатлено более 60 миллионов звезд и 51 известная планетная система.
Космический телескоп Евклид, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА), стоимостью 1 миллиард Евро сделал самую большую и самую детальную фотографию центрального балджа нашей галактики Млечный Путь. Это регион с миллионами звезд, которые находятся близко друг к другу. Эта фотография поможет в поиске новых планетных систем, пишет Space.
Космический телескоп Евклид был создан для изучения темной материи, которая составляет подавляющую часть массы Вселенной и темной энергии, которая ускоряет расширение космоса. Этот телескоп достаточно мощный, чтобы различать отдельные звезды в балдже Млечного Пути. Другие телескопы не могут этого сделать, потому что их слишком сильно ослепляет свет плотно расположенных звезд в этом регионе.
Ученые из ЕКА показали самое большое и самое детальное изображение центральной части нашей галактики из когда-либо созданных.
На фотографии видны более 60 миллионов звезд и 51 известная планетная система. Ученые говорят, что это изображение поможет обнаружить новые планеты в центре Млечного пути, где их может быть около 100 000.
Один из способов обнаружить планету за пределами Солнечной системы состоит в том, чтобы наблюдать за ее звездой, когда она движется перед далекой звездой. В результате процесса, называемого микролинзированием, гравитация более близкой звезды искривляет свет от более далекой звезды, делая ее ярче. Когда планета вращается вокруг более близкой звезды, ее гравитация может вызвать всплеск яркости.
Новое изображение поможет астрономам лучше определить новые события микролинзирования с помощью других телескопов. Например, поиском новых планет в центре Млечного Пути будет заниматься будущий космический телескоп Нэнси Грейс Роман.
Поскольку Евклид может четко разделять отдельные звезды, можно измерить скорость их движения во времени и использовать эту информацию для подтверждения существования планеты и определения ее массы.
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