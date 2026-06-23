Два миллиона Солнц: странный шар из звезд дал начало Млечному Пути (фото)

В этом шаровом скоплении астрономы обнаружили четыре поколения звезд. Это странно, ведь там должно быть только одно поколение.

Астрономы пришли к выводу, что шаровое скопление Terzan 5, которое находится в центре нашей галактики, представляет собой один из первых строительных блоков Млечного Пути, который сохранился в первозданном виде. Возможно, это была часть карликовой галактики, которая полностью не "растворилась" в Млечном Пути даже за миллиарды лет после его рождения. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Дисковые галактики имеют два основных компонента: относительно узкий диск, образованный спиральными рукавами, и выпуклое ядро — балдж. Это самая древняя часть галактики, которая формируется за миллиарды лет до появления диска. Формирование происходит в основном за счет столкновения и слияния карликовых галактик.

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Как выяснили астрономы, одно из шаровых скоплений в балдже Млечного Пути, Terzan 5, по какой-то причине не было разрушено при формировании ядра нашей галактики. Таким образом это космическое "ископаемое", которое существует примерно 12 миллиардов лет и является сохранившимся до наших дней строительным блоком Млечного Пути. Исследование основано на данных, собранных космическим телескопом Уэбб. Это отрытые может дать новые данные о рождении нашей галактики.

Как выяснили астрономы, одно из шаровых скоплений в балдже Млечного Пути, Terzan 5, по какой-то причине не было разрушено при формировании ядра нашей галактики Фото: NASA

Шаровое скопление Terzan 5 – это огромная сфера из звезд, общая масса которых примерно 2 миллиона раз больше массы Солнца. Также совокупная яркость этих звезд примерно в 800 000 раз больше, чем у Солнца. Terzan 5 находится на расстоянии около 18 800 световых лет в балдже Млечного Пути.

Шаровые скопления являются одними из самых старых частей галактик и как правило существуют 12-13 миллиардов лет. Все звезды в шаровых скоплениях должны иметь один возраст, ведь там, как правило, существует только одно поколение звезд. Но некоторые шаровые скопления имеют два поколения звезд. Возможно, в этих скоплениях сохранилось так много молекулярного газа после первоначального звездообразования, что это позволило появиться новым звездам.

Ранее астрономы обнаружили, что шаровое скопление Terzan 5 содержит два поколения звезд. Одни родились 12,5 миллиардов лет назад, а другие – 4,7 миллиарда лает назад. Новое исследование показало, что Terzan 5 содержит на самом деле 4 поколения звезд. Еще одни звезда родились 3,8 миллиарда лет назад, и 2,5 миллиарда лет назад.

Содержание в шаровом скоплении четырех поколений звезд очень сложно объяснить. Поэтому астрономы считают, что Terzan 5 является остаточным строительным блоком балджа Млечного Пути, который так и не был полностью поглощен нашей галактикой.

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