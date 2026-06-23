Два мільйони Сонць: дивна куля із зірок дала початок Чумацькому Шляху (фото)
У цьому кульовому скупченні астрономи виявили чотири покоління зірок. Це дивно, адже там має бути лише одне покоління.
Астрономи дійшли висновку, що кульове скупчення Terzan 5, яке розташоване в центрі нашої галактики, є одним із перших будівельних блоків Чумацького Шляху, що зберігся у первозданному вигляді. Можливо, це була частина карликової галактики, яка повністю не "розчинилася" у Чумацькому Шляху навіть за мільярди років після його народження. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.
Дискові галактики мають два основні компоненти: відносно вузький диск, утворений спіральними рукавами, та опукле ядро — балдж. Це найдавніша частина галактики, яка формується за мільярди років до появи диска. Формування відбувається переважно внаслідок зіткнення та злиття карликових галактик.
Як з’ясували астрономи, одне з кульових скупчень у бальджі Чумацького Шляху, Terzan 5, з якоїсь причини не було зруйновано під час формування ядра нашої галактики. Таким чином, це космічна "копалина", яка існує приблизно 12 мільярдів років і є будівельним блоком Чумацького Шляху, що зберігся до наших днів. Дослідження ґрунтується на даних, зібраних космічним телескопом "Вебб". Ці відкриття можуть надати нові відомості про народження нашої галактики.
Кульове скупчення Terzan 5 — це величезна сфера із зірок, загальна маса яких приблизно у 2 мільйони разів перевищує масу Сонця. Також сукупна яскравість цих зірок приблизно в 800 000 разів більша, ніж у Сонця. Terzan 5 знаходиться на відстані близько 18 800 світлових років у зоряному скупченні Чумацького Шляху.
Кульові скупчення є одними з найстаріших частин галактик і, як правило, існують 12–13 мільярдів років. Усі зірки в кульових скупченнях повинні мати однаковий вік, адже там, як правило, існує лише одне покоління зірок. Однак деякі кульові скупчення мають два покоління зірок. Можливо, у цих скупченнях збереглося так багато молекулярного газу після первинного зореутворення, що це дозволило з’явитися новим зіркам.
Раніше астрономи виявили, що кульове скупчення Terzan 5 містить два покоління зірок. Одні народилися 12,5 мільярдів років тому, а інші — 4,7 мільярда років тому. Нове дослідження показало, що Terzan 5 насправді містить 4 покоління зірок. Ще одні зірки народилися 3,8 мільярда років тому та 2,5 мільярда років тому.
Наявність у кульовому скупченні чотирьох поколінь зірок дуже важко пояснити. Тому астрономи вважають, що Terzan 5 є залишковим будівельним блоком бальджа Чумацького Шляху, який так і не був повністю поглинений нашою галактикою.
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