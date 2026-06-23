Два мільйони Сонць: дивна куля із зірок дала початок Чумацькому Шляху (фото)

У цьому кульовому скупченні астрономи виявили чотири покоління зірок. Це дивно, адже там має бути лише одне покоління.

Астрономи дійшли висновку, що кульове скупчення Terzan 5, яке розташоване в центрі нашої галактики, є одним із перших будівельних блоків Чумацького Шляху, що зберігся у первозданному вигляді. Можливо, це була частина карликової галактики, яка повністю не "розчинилася" у Чумацькому Шляху навіть за мільярди років після його народження. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Дискові галактики мають два основні компоненти: відносно вузький диск, утворений спіральними рукавами, та опукле ядро — балдж. Це найдавніша частина галактики, яка формується за мільярди років до появи диска. Формування відбувається переважно внаслідок зіткнення та злиття карликових галактик.

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Як з’ясували астрономи, одне з кульових скупчень у бальджі Чумацького Шляху, Terzan 5, з якоїсь причини не було зруйновано під час формування ядра нашої галактики. Таким чином, це космічна "копалина", яка існує приблизно 12 мільярдів років і є будівельним блоком Чумацького Шляху, що зберігся до наших днів. Дослідження ґрунтується на даних, зібраних космічним телескопом "Вебб". Ці відкриття можуть надати нові відомості про народження нашої галактики.

Як з'ясували астрономи, одне з кульових скупчень у бальджі Чумацького Шляху, Terzan 5, з якоїсь причини не було зруйновано під час формування ядра нашої галактики Фото: solar-system

Кульове скупчення Terzan 5 — це величезна сфера із зірок, загальна маса яких приблизно у 2 мільйони разів перевищує масу Сонця. Також сукупна яскравість цих зірок приблизно в 800 000 разів більша, ніж у Сонця. Terzan 5 знаходиться на відстані близько 18 800 світлових років у зоряному скупченні Чумацького Шляху.

Кульові скупчення є одними з найстаріших частин галактик і, як правило, існують 12–13 мільярдів років. Усі зірки в кульових скупченнях повинні мати однаковий вік, адже там, як правило, існує лише одне покоління зірок. Однак деякі кульові скупчення мають два покоління зірок. Можливо, у цих скупченнях збереглося так багато молекулярного газу після первинного зореутворення, що це дозволило з’явитися новим зіркам.

Раніше астрономи виявили, що кульове скупчення Terzan 5 містить два покоління зірок. Одні народилися 12,5 мільярдів років тому, а інші — 4,7 мільярда років тому. Нове дослідження показало, що Terzan 5 насправді містить 4 покоління зірок. Ще одні зірки народилися 3,8 мільярда років тому та 2,5 мільярда років тому.

Наявність у кульовому скупченні чотирьох поколінь зірок дуже важко пояснити. Тому астрономи вважають, що Terzan 5 є залишковим будівельним блоком бальджа Чумацького Шляху, який так і не був повністю поглинений нашою галактикою.

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