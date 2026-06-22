Навколо нас знаходяться темні галактики: у них немає зірок, але є щось інше (фото)

Астрономи з’ясували, що в найближчій частині Всесвіту знаходиться велика кількість темних галактик або галактик, що складаються з темної матерії.

Усе видиме світло з космосу походить від планет, зірок, туманностей і галактик, тобто від звичайної матерії, що складається з атомів і відомих частинок. Але астрономи стверджують, що звичайна матерія становить лише 5% Всесвіту. 27% — це загадкова речовина, яку називають темною матерією, а 68% — це загадкова сила, яку називають темною енергією. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Astronomy & Astrophysics, виявили галактику, що складається майже повністю з темної матерії й не має зірок. Моделювання показує, що ці темні галактики ховаються всюди в найближчій частині Всесвіту, пише EarthSky.

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Астрономи стверджують, що темні галактики — це галактики з великою кількістю нейтрального водню та темної матерії, в яких немає зірок. У січні 2026 року вчені за допомогою космічного телескопа "Хаббл" вперше виявили темну галактику, яка отримала назву "Хмара-9". Тепер астрономи заявили, що таких галактик може бути дуже багато в нашому космічному оточенні.

Ця симуляція показує розподіл темної матерії в Місцевій групі галактик. Дві найяскравіші області в центрі — це наша галактика Чумацький Шлях і галактика Андромеда, обидві оточені великими хмарами темної матерії. Білі квадрати — це змодельовані місця розташування темних галактик, або галактик, що складаються переважно з темної матерії Фото: вспышка на солнце

Астрономи використали кілька різних космологічних моделей, щоб визначити, як формуються й еволюціонують темні галактики. У всіх симуляціях Всесвіту темні галактики існують. Як показує дослідження, темні галактики в найближчому космосі знаходяться на відстані приблизно 8 мільйонів світлових років від нас на околицях Місцевої групи галактик, до якої входить Чумацький Шлях. Симуляції показують, що по сусідству з нами можна виявити щонайменше 8 темних галактик. Виявити їх можна за допомогою нейтрального водню, який сконцентрований у великій кількості в тій частині простору, де немає зірок і спостерігається гравітаційний вплив темної матерії.

Астрономи вважають, що темні галактики утворилися в хмарах темної матерії зі специфічними властивостями. У цих хмарах газ, необхідний для утворення зірок, ніколи не досягає потрібної щільності. Це означає, що з газових хмар усередині темної матерії, яка концентрує звичайну матерію в певних місцях простору, не можуть утворитися зірки під дією гравітації.

Стандартна космологічна модель, що описує еволюцію Всесвіту від Великого вибуху, передбачає існування темних галактик.Тому, якщо вдасться виявити велику кількість таких галактик, а астрономи вважають, що вони заповнюють Всесвіт, то це відкриття підтвердить, що стандартна модель космосу є правильною.

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