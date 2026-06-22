Незрозуміле випромінювання надходить із центру нашої галактики: джерело ставить вчених у глухий кут

Загадкове гамма-випромінювання походить із центру Чумацького Шляху, і вже понад 10 років астрофізики не можуть з’ясувати, що саме його спричиняє. З’явилася нова версія.

Однією з головних загадок в астрономії вже понад 10 років залишається явище, відоме як надлишок гамма-випромінювання в центрі Чумацького Шляху. Жодне з імовірних джерел загадкового випромінювання, яке простягається на тисячі світлових років, не може пояснити це явище. Автори дослідження, опублікованого в журналі Physical Review Letters, вважають, що джерелом цього високоенергетичного світла може бути особливий тип частинок темної матерії, пише Space.

За останні 10 років астрофізики запропонували кілька пояснень явища, відомого як надлишок гамма-випромінювання в центрі Чумацького Шляху. Найпоширеніша версія стверджує, що потік найенергійнішої форми світла можуть створювати пульсари. Це нейтронні зірки з дуже швидким обертанням. Але точного підтвердження цьому немає, адже проводити спостереження за центром нашої галактики дуже складно. Просто він дуже яскравий.

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Автори нового дослідження дійшли висновку, що навіть десятки тисяч пульсарів не зможуть створити настільки сильне гамма-випромінювання, яке виходить із центру Чумацького Шляху. Тому вони пропонують як джерело цього випромінювання темну матерію, а точніше — особливий тип її частинок. Ці частинки можуть зіштовхуватися, знищувати одна одну та створювати потужний потік енергії у вигляді гамма-променів.

Темна матерія — це загадкова речовина, на яку припадає 85 % матерії Всесвіту. Ілюстрація Фото: interestingengineering.com

Темна матерія — це загадкова речовина, на яку припадає 85 % матерії Всесвіту. Вона фактично невидима, оскільки не взаємодіє зі світлом або зі звичайною матерією, що складається з атомів. Ніхто не знає, з яких частинок складається темна матерія. Але існує версія, що вона може складатися з частинок, які одночасно є їхніми ж античастинками. З огляду на те, що частинки та античастинки звичайної матерії під час зіткнення знищують одна одну з виділенням величезної кількості енергії, те саме може відбуватися й із частинками темної матерії.

Але якби темна енергія складалася з таких частинок, то незвичайне гамма-випромінювання спостерігалося б усюди, проте воно походить лише з центру Чумацького Шляху. Автори дослідження вважають, що це можна пояснити тим, що надлишкове гамма-випромінювання з’являється лише тоді, коли темна матерія сильно сконцентрована, як це відбувається в центрі нашої галактики.

Розрахунки та моделювання показують, що причиною цих гамма-променів, як не дивно, є знищення частинок темної матерії. Однак вчені зазначають, що їхнє дослідження не доводить, що саме темна матерія є джерелом цього випромінювання, але виключати таку можливість не можна.

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