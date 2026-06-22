Виявлено вже третю галактику без найважливішої речовини Всесвіту: вважалося, що це неможливо

Нове відкриття може допомогти розгадати одну з головних загадок космосу. Вона пов’язана з природою невидимої речовини, без якої галактики не можуть існувати.

Більша частина маси всіх галактик складається з невидимої речовини — темної матерії. Вона сприяє формуванню галактик, діючи як гравітаційний каркас, що об’єднує звичайну матерію. Темної матерії в 5 разів більше, ніж звичайної, але вона невидима, хоча її гравітаційний вплив помітний. Раніше вважалося, що в усіх галактиках домінує темна матерія. Виявилося, що це не так. Нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, може допомогти розкрити таємницю природи найважливішої речовини Всесвіту, пише ScienceAlert.

Приблизно 67 мільйонів років тому існує пов’язана між собою група з 10 галактик, які вишикувалися у своєрідну лінію. Галактики, що знаходяться близько одна до одної, рухаються у просторі однаково.

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астрономи повідомили, що третя галактика в цій групі, DF9, також не містить темної матерії Фото: ScienceAlert

У 2018 році астрономи з’ясували, що одна з галактик у цій групі, DF2, практично не містить темної матерії, а в ній переважає звичайна матерія. Це відкриття кинуло виклик усім існуючим моделям формування галактик. У 2019 році астрономи з’ясували, що сусідня галактика, DF4, також майже не містить темної матерії. Тепер же астрономи повідомили, що третя галактика в цій групі, DF9, також позбавлена цієї загадкової речовини. Здавалося б, це неможливо, але численні спостереження підтверджують це.

Приблизно 67 мільйонів років тому існує пов"язана між собою група з 10 галактик, які вишикувалися у своєрідну лінію. Внизу зображено галактику DF9 Фото: ScienceAlert

За словами вчених, вони ще ніколи не бачили групи галактик, у якій практично немає темної матерії. Припускається, що ці галактики сформувалися разом у результаті бурхливої події, яка відокремила звичайну матерію від темної матерії. Ця подія раніше ніколи не спостерігалася, і вчені дійшли таких висновків у результаті моделювання.

Дослідження припускає, що ці дивні галактики утворилися в результаті незвичайного зіткнення карликових галактик у далекому минулому. Моделювання показує, що зірки та темна матерія під час зіткнення відлетіли далі в космос, а величезне скупчення міжзоряного газу, що залишилося після зіткнення, стало причиною утворення нових зірок. Таким чином з’явилася область, багата на звичайну матерію, в якій дуже мало темної матерії. У результаті утворилися галактики без темної матерії.

Це відкриття може допомогти вченим з’ясувати, що ж таке ця загадкова невидима речовина. За словами авторів дослідження, це відкриття надає переконливі докази того, що темна матерія поводиться як фізична речовина, а не як результат альтернативної теорії гравітації.

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