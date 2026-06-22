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Виявлено вже третю галактику без найважливішої речовини Всесвіту: вважалося, що це неможливо

Виявлено вже третю галактику без найважливішої речовини Всесвіту
Галактика DF9 | Фото: ScienceAlert

Нове відкриття може допомогти розгадати одну з головних загадок космосу. Вона пов’язана з природою невидимої речовини, без якої галактики не можуть існувати.

Більша частина маси всіх галактик складається з невидимої речовини — темної матерії. Вона сприяє формуванню галактик, діючи як гравітаційний каркас, що об’єднує звичайну матерію. Темної матерії в 5 разів більше, ніж звичайної, але вона невидима, хоча її гравітаційний вплив помітний. Раніше вважалося, що в усіх галактиках домінує темна матерія. Виявилося, що це не так. Нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, може допомогти розкрити таємницю природи найважливішої речовини Всесвіту, пише ScienceAlert.

Приблизно 67 мільйонів років тому існує пов’язана між собою група з 10 галактик, які вишикувалися у своєрідну лінію. Галактики, що знаходяться близько одна до одної, рухаються у просторі однаково.

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Виявлено вже третю галактику без найважливішої речовини Всесвіту
астрономи повідомили, що третя галактика в цій групі, DF9, також не містить темної матерії
Фото: ScienceAlert

У 2018 році астрономи з’ясували, що одна з галактик у цій групі, DF2, практично не містить темної матерії, а в ній переважає звичайна матерія. Це відкриття кинуло виклик усім існуючим моделям формування галактик. У 2019 році астрономи з’ясували, що сусідня галактика, DF4, також майже не містить темної матерії. Тепер же астрономи повідомили, що третя галактика в цій групі, DF9, також позбавлена цієї загадкової речовини. Здавалося б, це неможливо, але численні спостереження підтверджують це.

Виявлено вже третю галактику без найважливішої речовини Всесвіту
Приблизно 67 мільйонів років тому існує пов"язана між собою група з 10 галактик, які вишикувалися у своєрідну лінію. Внизу зображено галактику DF9
Фото: ScienceAlert

За словами вчених, вони ще ніколи не бачили групи галактик, у якій практично немає темної матерії. Припускається, що ці галактики сформувалися разом у результаті бурхливої події, яка відокремила звичайну матерію від темної матерії. Ця подія раніше ніколи не спостерігалася, і вчені дійшли таких висновків у результаті моделювання.

Дослідження припускає, що ці дивні галактики утворилися в результаті незвичайного зіткнення карликових галактик у далекому минулому. Моделювання показує, що зірки та темна матерія під час зіткнення відлетіли далі в космос, а величезне скупчення міжзоряного газу, що залишилося після зіткнення, стало причиною утворення нових зірок. Таким чином з’явилася область, багата на звичайну матерію, в якій дуже мало темної матерії. У результаті утворилися галактики без темної матерії.

Це відкриття може допомогти вченим з’ясувати, що ж таке ця загадкова невидима речовина. За словами авторів дослідження, це відкриття надає переконливі докази того, що темна матерія поводиться як фізична речовина, а не як результат альтернативної теорії гравітації.

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