Зникла позаземна цивілізація: сліди технологій інопланетян приховані на Місяці

Вчені запропонували новий спосіб виявлення ознак існування позаземного розуму. Для цього слід ретельно дослідити пил, що вкриває поверхню Місяця.

Вчені вже кілька десятиліть намагаються виявити ознаки існування технологічно розвиненої позаземної цивілізації. Поки що ці пошуки не увінчалися успіхом. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що, можливо, ми не виявили розумних інопланетян у нашій галактиці, адже вони давно зникли. Але залишки їхніх технологій все ще можуть подорожувати космосом і опинитися на Місяці, пише ScienceAlert.

Автори дослідження припускають, що будь-яка потенційна позаземна цивілізація може володіти технологіями, які або вже є у нас, або можуть стати доступними в майбутньому. Це можуть бути космічні апарати, сфери Дайсона для збору енергії зірок, передавачі для далекого космічного зв’язку та щось подібне.

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Вчені припускають, що можливою причиною того, що жодна позаземна цивілізація так і не відповіла на наші сигнали, є те, що ці цивілізації вже не існують. Тобто позаземні цивілізації могли вже зникнути в нашій галактиці внаслідок якогось катаклізму. Автори припускають, що ймовірність одночасного існування кількох розумних видів у нашій галактиці дуже мала.

Автори дослідження припускають, що будь-яка потенційна позаземна цивілізація може володіти технологіями, які або вже є у нас, або можуть стати доступними в майбутньому Фото: Live Science

Ми шукаємо активні технології потенційних інопланетян, але вчені вважають, що слід шукати пасивні. Це означає, що всі технології інопланетян, які існували в космосі, з часом через відсутність обслуговування були зруйновані. Існує ймовірність, що ці штучні об’єкти перетворилися на пил, який був підхоплений зоряним вітром зірки, поблизу якої існувала позаземна цивілізація. Цей вітер міг виштовхнути технологічний пил за межі зоряної системи. Після цього цей пил міг би тривалий час переміщатися по Чумацькому Шляху або осідати на інших світах в інших зоряних системах.

Наша Сонячна система не є нерухомою, вона постійно рухається по Чумацькому Шляху та проходить крізь міжзоряну речовину, частина якої може складатися з дрібних слідів інопланетних технологій. Цей пил міг потрапити, наприклад, на Місяць, який завдяки місцевим умовам є ідеальним місцем для збереження стародавніх космічних реліквій.

Вчені вважають, що якщо ретельно дослідити місячний пил, то можна виявити сліди технологій інопланетян. Штучне походження пилу видаватиме його склад.

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