Исчезнувшая внеземная цивилизация: следы технологий инопланетян скрываются на Луне

Ученые предложили новый способ обнаружить признаки существования внеземного разума. Для этого стоит тщательно исследовать пыль, покрывающую поверхность Луны.

Ученые уже несколько десятилетий пытаются обнаружить признаки существования технологически развитой внеземной цивилизации. Пока что эти поиски не увенчались успехом. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что, возможно, мы не обнаружили разумных инопланетян в нашей галактике, ведь они давно исчезли. Но остатки их технологий все еще могут путешествовать по космосу и оказаться на Луне, пишет ScienceAlert.

Авторы исследования предполагают, что любая потенциальная внеземная цивилизация может иметь технологии, которые либо уже есть у нас, либо могут стать доступными в будущем. Это могут быть космические аппараты, сферы Дайсона для сбора энергии звезд, передатчики для дальней космической связи и нечто подобное.

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Ученые предполагают, что возможной причиной того, что ни одна внеземная цивилизация так и не ответила наши сигналы, является то, что эти цивилизации являются мертвыми. То есть внеземные цивилизации могли уже исчезнуть в нашей галактике в результате какого-то катаклизма. Авторы предполагают, что вероятность одновременного существования нескольких разумных видов в нашей галактике очень мала.

Авторы исследования предполагают, что любая потенциальная внеземная цивилизация может иметь технологии, которые либо уже есть у нас, либо могут стать доступными в будущем Фото: Live Science

Мы ищем активные технологии потенциальных инопланетян, но ученые считают, что нужно искать пассивные. Это значит, что все технологии инопланетян, которые существовали в космосе со временем из-за отсутствия обслуживания были разрушены. Существует вероятность, что эти искусственные объекты превратились в пыль, которая была подхвачена звездным ветром звезды, возле которой существовала внеземная цивилизация. Этот ветер мог вытолкнуть технологическую пыль за пределы звездной системы. После этого данная пыль могла бы длительное время перемещаться по Млечному Пути о оседать на других мирах в других звездных системах.

Наша Солнечная система не является неподвижной, она постоянно перемещается по Млечному Пути и проходит через межзвездное вещество, часть которого может состоять из мелких следов инопланетных технологий. Эта пыль могла попасть, например, на Луну, которая представляет собой идеальный мир для сохранения древних космических реликвий из-за местных условий.

Ученые считают, если тщательно изучить лунную пыль, то можно обнаружить следы технологий инопланетян. Искусственное происхождение пыли будет выдавать ее состав.

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