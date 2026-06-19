Гиперпаразит обнаружен в джунглях Малайзии: питается местными "зомби", уничтожившими людей

Во время исследований на острове Борнео ученые обнаружили новый вид паразитического гриба, который питается “грибами-зомби”, убивающими насекомых. Они также известны, как уничтожители человеческой цивилизации.

Ученые из Университета Малайзии в штате Сабах во время полевых исследований в джунглях малазийской части острова Борнео или Калимантан сделали удивительное открытие. Они обнаружили новый вид паразитических грибов, который получил прозвище гиперпаразит. Этот гриб питается "грибами-зомби", котоыре заражают насекомых, а затем подвергают их ужасной смерти. Исследование опубликовано в журнале Phytotaxa, пишет Phys.

Новый вид паразитических грибов получил название Pleurocordyceps cornusynnemata. Новый гриб был идентифицирован после исследования изучили мертвого муравья, обнаруженного в южной части малазийского штата Сабах на острове Борнео.

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Ученые говорят, что это первый в мире известный представитель своего рода, обладающий такой весьма характерной роговидной структурой.

Новый вид назвали гиперпаразитом, потому что он эффективно паразитирует на основном патогене насекомого. Проще говоря, Pleurocordyceps cornusynnemata питается другими грибами-паразитами и действует, как говорят ученые, как специализированный гиперпаразит.

Pleurocordyceps cornusynnemata заражает муравьев, которые уже заражены известным "грибом-зомби" – Ophiocordyceps. Последний воздействует на нервную систему насекомого и заставляет его вести себя непредсказуемо, а затем убивает насекомое, когда вырывается из него.

Ophiocordyceps воздействует на нервную систему насекомого и заставляет его вести себя непредсказуемо, а затем убивает насекомое, когда вырывается из него Фото: Wikipedia

Напоминаем, что один из видов гриба Ophiocordyceps уничтожил человеческую цивилизацию и превратил людей в зомби в сериале "Одни из нас", созданного по мотивам одноименной игры.

По словам ученых, гиперпаразит Pleurocordyceps cornusynnemata не воздействует на нервную систему насекомого, а проникает в ткани хозяина и питается ими.

Во время полевых исследований ученые также обнаружили новый вид гриба, который убивает пауков, распространяя споры внутри их тел, прежде чем убить их.

Авторы открытия говорят, что обнаруженные грибы можно использовать в качестве источников для разработки антимикробных препаратов нового поколения, а также для создания новых средств биологического контроля сельскохозяйственных вредителей.

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