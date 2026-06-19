Длина 8 километров: космический аппарат NASA обнаружил "арахис" с водой за Марсом (фото)

Данные космического аппарата “Люси” показывают, что на астероиде Дональдджохансон была жидкая вода, и что небольшие кратеры на его поверхности странным образом исчезают.

Астероид (52246) Дональдджохансон имеет длину 8 километров и ширину 3,5 километра. Он состоит из двух камней, соединенных перешейком, а потому по форме напоминает арахис. Этот астроид находится в главном поясе астероидов за Марсом. Новый анализ данных, полученных зондом NASA "Люси" показал, что этот камень имел жидку воду в прошлом, а сейчас его поверхность странным образом меняется. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет IFLScience.

В 2025 году зонд NASA подлетел на близкое расстояние к необычному по форме астероиду Дональдджохансон и изучил его

Космический аппарат "Люси" был запущен в 2021 году для исследования троянских астероидов Юпитера, которые сохранились с момента образования Солнечной системы более 4,5 миллиардов лет назад. Их исследование поможет улучшить понимание того, каким образом образовалась планетная система вокруг Солнца. Зонд "Люси" будет изучать 8 троянских астероидов Юпитера с 2027 по 2033 год.

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В 2025 году зонд NASA подлетел на близкое расстояние к необычному по форме астероиду Дональдджохансон и изучил его. Таким образом ученые провели тестирование приборов аппарата перед основной миссией. Теперь представлены результаты анализа полученных данных, которые показали много интересного.

Астероид (52246) Дональдджохансон имеет длину 8 километров и ширину 3,5 километра Фото: NASA

Напоминаем, что зонд "Люси" и астероид Дональдджохансон имеет связь. Космический аппарат NASA назван в честь австралопитека Люси, жившего 3,2 млн лет назад, скелет которого был обнаружен в 1974 году в Эфиопии. Австралопитек Люси помог понять эволюцию человека, а зонд "Люси" поможет понять эволюцию Солнечной системы. Скелет австралопитека обнаружил ученый Дональд Джохансон и в его честь был назван астероид в главном поясе астероидов, имеющий длину 8 километров и ширину 3,5 километра. Главный пояс астероидов находится между Марсом и Юпитером.

Ученые изучили поверхность астероида и судя по кратерам, его возраст составляет примерно 155 миллионов лет. Однако, что удивительно, на астероиде отсутствуют кратеры диаметром меньше 400 метров. Астрономы считают, что может быт связано с тем, что поверхность астероида подвержена воздействию движения рыхлого материала, который может "стирать" кратеры.

Космический аппарат "Люси" обнаружил богатые железом глинистые минералы, образовавшиеся из-за присутствия жидкой воды. Это значит, что астероид Дональдджохансон, вероятно, образовался из фрагментов более крупного, богатого углеродом и водой астероида, который распался на части 155 миллионов лет назад после столкновения с другим крупным космическим камнем.

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